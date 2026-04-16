YouTube Shorts हमेशा के लिए हो जाएंगे बंद, कंपनी ले आई नई सेटिंग, ऐसे करें ऑन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूट्यूब ने शॉर्ट्स को स्थायी रूप से बंद करने का नया विकल्प दिया है।

शॉर्ट्स टाइम लिमिट को जीरो मिनट पर सेट कर सकेंगे यूजर्स।

टीन अकाउंट्स पर पैरेंट्स की रहेगी टाइम लिमिट पर रोक।

सेटिंग्स में जाकर टाइम मैनेजमेंट से सकेंगे शॉर्ट्स बंद।

How To Turn Off Youtube Shorts: यूट्यूब शॉर्ट्स से परेशान हो चुके यूजर्स के लिए कंपनी ने एक नया ऑप्शन दिया है. अगर आप शॉर्ट्स देखते हुए अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन का यूज कर शॉर्ट्स को हमेशा अपनी यूट्यूब से हटा सकते हैं. दरअसल, यूट्यूब पर पहले ही शॉर्ट्स के लिए टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन था, लेकिन अब इसे अपडेट किया गया है. पहले कम से कम 15 मिनट का टाइम सेट किया जा सकता था, लेकिन अब इसे जीरो करने का ऑप्शन भी आ गया है. इस तरह आप शॉर्ट्स को परमानेंटली बंद कर सकते हैं. यह फीचर रोल आउट होना शुरू हो गया है.

किन लोगों के काम आएगा यह फीचर?

जो लोग शॉर्ट्स देखने की आदत से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए यह फीचर बड़े काम का है. इसके अलावा अब पैरेंट्स के पास भी अपने बच्चों के शॉर्ट्स देखने की आदत छुड़ाने का नया तरीका आ गया है. वो चाहें तो यूट्यूब ऐप में शॉर्ट्स की टाइम लिमिट जीरो सेट कर इसे पूरी तरह बंद कर सकते हैं. जैसे ही शॉर्ट्स के लिए टाइम लिमिट जीरो पर सेट की जाएगी, फीड में जाने पर भी शॉर्ट्स नजर नहीं आएंगे. यहां पॉप-अप मैसेज के जरिए बताया जाएगा कि आपने टाइम लिमिट जीरो पर सेट कर ली है.

टीन अकाउंट्स नहीं हटा सकेंगे लिमिट

अगर आपको लगता है कि शॉर्ट्स की टाइम लिमिट को बच्चे हटा सकते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है. गूगल फैमिली लिंक से मैनेज होने वाले टीन अकाउंट से इस टाइमर को चेंज नहीं किया जा सकेगा. इससे पैरेंट्स को ज्यादा कंट्रोल मिलेंगे और बच्चे अपने अकाउंट से इस सेटिंग को बदल नहीं पाएंगे.

कैसे जीरो पर सेट करें टाइम लिमिट?

Youtube ने शॉर्ट्स की टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन भले ही दे दिया है, लेकिन इसे काफी अंदर हाइड किया गया है. यह टाइमर जीरो पर सेट करने के लिए सबसे पहले Youtube ऐप ओपन करें और अपने प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. इसके बाद यहां दिख रहे सेटिंग आइकन पर टैप करें. इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का ऑप्शन नजर आएगा. इस पर टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने पर डेली शॉर्ट्स फीड लिमिट का ऑप्शन दिख जाएगा. अब इसके आगे बने टॉगल पर टैप करें. यहां आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से जीरो मिनट को सेलेक्ट कर लें. इस तरह आप शॉर्ट्स के लिए टाइम लिमिट सेट कर पाएंगे.

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