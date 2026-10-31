ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVi Voice Only Plans : Vi के बिना डेटा वाले प्लान में क्या-क्या मिलेगा? जानें पूरी डिटेल

Vi Voice Only Plans : Vi के बिना डेटा वाले प्लान में क्या-क्या मिलेगा? जानें पूरी डिटेल

Vi Voice Only Plans: इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉलिंग और SMS चाहिए? Vi ने ऐसे यूजर्स के लिए चार नए वॉयस-ओनली रिचार्ज प्लान पेश किए हैं. जानिए इन प्लान की पूरी डिटेल्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Oct 2026 11:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इनकी वैलिडिटी 25 दिन से लेकर एक महीने तक है.

Vi Voice Only Plans : आज भी बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं, जिन्हें इंटरनेट डेटा से ज्यादा फोन कॉलिंग और SMS की जरूरत होती है. खासकर जो लोग फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कम करते हैं, उनके लिए डेटा वाले रिचार्ज प्लान कई बार बेवजह महंगे साबित होते हैं. ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियां अब बिना डेटा वाले रिचार्ज ऑप्शन भी पेश कर रही हैं. Vodafone Idea (Vi) ने भारत में चार नए वॉयस-ओनली प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं.

इन प्लान में यूजर्स को इंटरनेट डेटा की जगह अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलेगी. Vi के ये नए प्लान TRAI के निर्देश के बाद पेश किए गए हैं. इससे पहले Airtel भी इसी तरह के वॉयस-ओनली प्लान लॉन्च कर चुका है. तो आइए जानते हैं कि Vi के बिना डेटा वाले प्लान में क्या-क्या मिलेगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
WiFi Router Setup : महंगा Wi-Fi भी नहीं देगा पूरी स्पीड! जानें राउटर सेटअप की ये गलतियां
महंगा Wi-Fi भी नहीं देगा पूरी स्पीड! जानें राउटर सेटअप की ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
Whatsapp Storage: व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
टेक्नोलॉजी
ISRO Navic Satellite launch: भारत का अपना GPS होगा और ताकतवर, ISRO ने भेजा NVS-03 सैटेलाइट 
भारत का अपना GPS होगा और ताकतवर, ISRO ने भेजा NVS-03 सैटेलाइट 
टेक्नोलॉजी
ATM Card Safety: एटीएम में कार्ड डालने से पहले चेक करें ये चीज, वरना खाली हो जायेगा अकाउंट
एटीएम में कार्ड डालने से पहले चेक करें ये चीज, वरना खाली हो जायेगा अकाउंट

TRAI के निर्देश के बाद आए नए प्लान

Vi के इन रिचार्ज प्लान के पीछे TRAI का निर्देश है. 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉयस और SMS वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था. TRAI के मुताबिक, कम इनकम वाले यूजर्स, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों और फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को कम अवधि वाले किफायती रिचार्ज की जरूरत है. नए नियमों के तहत इन वाउचर की वैलिडिटी हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू होनी चाहिए. अगर किसी महीने वह तारीख उपलब्ध नहीं है, तो महीने की आखिरी तारीख को रिन्यूअल किया जाएगा. 

Vi के बिना डेटा वाले प्लान में क्या-क्या मिलेगा

Vi ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चार नए रिचार्ज ऑप्शन शामिल किए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 179 रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि इनकी वैलिडिटी 25 दिन से लेकर एक महीने तक है. इन सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं, हालांकि कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से इनमें कुछ अंतर हैं. 

यह भी पढ़ें - PC Speed Boost: PC की स्पीड बढ़ानी है? Windows के ये फ्री टूल्स आएंगे काम

Vi के चार नए वॉयस-ओनली प्लान
 
1. 179 रुपये वाला प्लान - यह सबसे सस्ता वॉयस-ओनली रिचार्ज है. इसमें 25 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं. इसके अलावा Vi Movies and TV ऐप पर कंटेंट देखने की सुविधा भी दी गई है. 

2. 189 रुपये वाला प्लान - इस रिचार्ज में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS शामिल हैं, हालांकि इसमें Vi Movies and TV ऐप का एक्सेस नहीं मिलता है. 

3. 203 रुपये वाला प्लान - इस प्लान की कीमत 203 रुपये है और इसमें 30 दिन की वैलिडिटी दी गई है. यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं. 

4. 206 रुपये वाला प्लान - यह Vi का सबसे महंगा वॉयस-ओनली ऑप्शन है. इसमें एक महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS दिए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें - USB Port Colors : USB पोर्ट के रंग क्यों बताते हैं स्पीड? USB-C में क्यों नहीं दिखता ये फर्क

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WiFi Router Setup : महंगा Wi-Fi भी नहीं देगा पूरी स्पीड! जानें राउटर सेटअप की ये गलतियां
महंगा Wi-Fi भी नहीं देगा पूरी स्पीड! जानें राउटर सेटअप की ये गलतियां
टेक्नोलॉजी
Whatsapp Storage: व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
टेक्नोलॉजी
ISRO Navic Satellite launch: भारत का अपना GPS होगा और ताकतवर, ISRO ने भेजा NVS-03 सैटेलाइट 
भारत का अपना GPS होगा और ताकतवर, ISRO ने भेजा NVS-03 सैटेलाइट 
टेक्नोलॉजी
ATM Card Safety: एटीएम में कार्ड डालने से पहले चेक करें ये चीज, वरना खाली हो जायेगा अकाउंट
एटीएम में कार्ड डालने से पहले चेक करें ये चीज, वरना खाली हो जायेगा अकाउंट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा
G20 बैठक में 'फैमिली फोटो' पर बवाल, वॉकआउट की धमकी के बाद अमेरिका ने तोड़ी परंपरा
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक रहेंगी ये पाबंदियां, वर्क फ्रॉम होम का भी निर्देश
दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक रहेंगी ये पाबंदियां, वर्क फ्रॉम होम का भी निर्देश
Hockey
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
बॉलीवुड
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के मुरीद हुए विदेशी क्रिटिक्स, बोले- 'साल की सबसे बेहतरीन फिल्म'
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद ‘रामायण’ के मुरीद हुए इंटरनेशनल क्रिटिक्स, जमकर की तारीफ
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
विश्व
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
Home Tips
Luxury Bedroom: घर के बेड को बनाना है 5-स्टार होटल जैसा? नोट करें 5 आसान तरीके
घर के बेड को बनाना है 5-स्टार होटल जैसा? नोट करें 5 आसान तरीके
टेक्नोलॉजी
Whatsapp Storage: व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
व्हाट्सएप की ये 3 सेटिंग बदलें, कभी नहीं भरेगी स्टोरेज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget