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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWiFi Router Setup : महंगा Wi-Fi भी नहीं देगा पूरी स्पीड! जानें राउटर सेटअप की ये गलतियां

WiFi Router Setup : महंगा Wi-Fi भी नहीं देगा पूरी स्पीड! जानें राउटर सेटअप की ये गलतियां

महंगा Wi-Fi प्लान लेने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड धीमी है? इसकी वजह आपके राउटर का गलत सेटअप हो सकता है. जानिए राउटर लगाते समय किन गलतियों से बचना जरूरी है, जिससे बेहतर नेटवर्क कवरेज और स्पीड मिल सके

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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  • गेस्ट नेटवर्क बनाएं, WPS सुविधा बंद करके सुरक्षित रहें.

WiFi Router Setup : आज के समय में घर हो या ऑफिस, इंटरनेट के बिना ज्यादातर काम अधूरे रह जाते हैं. ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और जरूरी फाइल डाउनलोड करने के लिए लोग अच्छा Wi-Fi प्लान लेते हैं. कई बार महंगे प्लान के बाद भी इंटरनेट की स्पीड उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती है. ऐसे में लोग अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इसकी वजह मानने लगते हैं, जबकि परेशानी आपके Wi-Fi राउटर की सेटिंग और उसे लगाने की जगह में भी हो सकती है. नया राउटर खरीदने के बाद उसे सही तरीके से सेटअप करना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि राउटर सेटअप करते समय कौन-सी गलतियां न करें. 

क्या महंगा Wi-Fi प्लान लेने से ज्यादा जरूरी है राउटर का सही सेटअप?

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सिर्फ महंगा Wi-Fi प्लान लेने से ही आपको बेहतर इंटरनेट स्पीड और बिना रुकावट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है. नया राउटर लगाने के बाद उसकी पोजीशन, एंटीना और नेटवर्क सेटिंग पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. अगर घर में राउट का सेटअप सही नहीं है, तो नेटवर्क की पहुंच और सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में महंगे प्लान के बाद भी आपको कमजोर इंटरनेट स्पीड मिल सकती है. 

राउटर सेटअप करते समय कौन-सी गलतियां न करें

1. राउटर को कोने में न रखें - राउटर को घर के किसी कोने में लगाने की जगह बीच की जगह पर रखें. इससे घर के सभी हिस्सों में बेहतर Wi-Fi कवरेज मिल सकता है.

2. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास न रखें - माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फोन और बेबी मॉनिटर जैसे डिवाइस राउटर के सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए इन्हें राउटर से दूर रखें.

3. एंटीना की दिशा गलत न रखें - एंटीना की पोजिशन नेटवर्क कवरेज पर असर डालती है. एक ही फ्लोर पर इस्तेमाल के लिए एंटीना सीधे रखें, जबकि मल्टीस्टोरी घर में इन्हें करीब 30 डिग्री के कोण पर रखें.

यह भी पढ़ें - WhatsApp Group Chat Update: WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?

4. 5GHz नेटवर्क को इग्नोर न करें - अगर आपके डुअल-बैंड राउटर में 5GHz नेटवर्क बंद है, तो इसकी सेटिंग में जाकर इसे चालू करें. इससे आपको इस नेटवर्क बैंड का इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा.

5. गेस्ट नेटवर्क बनाना न भूलें - घर या ऑफिस में दूसरे लोगों को Wi-Fi देना है, तो अलग गेस्ट अकाउंट बनाएं. इससे उन्हें आपके प्रिंटर और फाइल सर्वर जैसे दूसरे कनेक्टेड डिवाइस का एक्सेस नहीं मिलेगा.

6. WPS फीचर चालू न छोड़ें - अगर आप WPS का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे बंद रखें. इसके PIN के जरिए Wi-Fi से कनेक्ट किया जा सकता है और इसे क्रैक करना आसान हो सकता है.

यह भी पढ़ें - Samsung Sleep Apnea Detection: रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 11:12 AM (IST)
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