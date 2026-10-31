Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गेस्ट नेटवर्क बनाएं, WPS सुविधा बंद करके सुरक्षित रहें.

WiFi Router Setup : आज के समय में घर हो या ऑफिस, इंटरनेट के बिना ज्यादातर काम अधूरे रह जाते हैं. ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और जरूरी फाइल डाउनलोड करने के लिए लोग अच्छा Wi-Fi प्लान लेते हैं. कई बार महंगे प्लान के बाद भी इंटरनेट की स्पीड उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती है. ऐसे में लोग अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इसकी वजह मानने लगते हैं, जबकि परेशानी आपके Wi-Fi राउटर की सेटिंग और उसे लगाने की जगह में भी हो सकती है. नया राउटर खरीदने के बाद उसे सही तरीके से सेटअप करना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि राउटर सेटअप करते समय कौन-सी गलतियां न करें.

क्या महंगा Wi-Fi प्लान लेने से ज्यादा जरूरी है राउटर का सही सेटअप?

सिर्फ महंगा Wi-Fi प्लान लेने से ही आपको बेहतर इंटरनेट स्पीड और बिना रुकावट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है. नया राउटर लगाने के बाद उसकी पोजीशन, एंटीना और नेटवर्क सेटिंग पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके. अगर घर में राउट का सेटअप सही नहीं है, तो नेटवर्क की पहुंच और सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में महंगे प्लान के बाद भी आपको कमजोर इंटरनेट स्पीड मिल सकती है.

राउटर सेटअप करते समय कौन-सी गलतियां न करें

1. राउटर को कोने में न रखें - राउटर को घर के किसी कोने में लगाने की जगह बीच की जगह पर रखें. इससे घर के सभी हिस्सों में बेहतर Wi-Fi कवरेज मिल सकता है.

2. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास न रखें - माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फोन और बेबी मॉनिटर जैसे डिवाइस राउटर के सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए इन्हें राउटर से दूर रखें.

3. एंटीना की दिशा गलत न रखें - एंटीना की पोजिशन नेटवर्क कवरेज पर असर डालती है. एक ही फ्लोर पर इस्तेमाल के लिए एंटीना सीधे रखें, जबकि मल्टीस्टोरी घर में इन्हें करीब 30 डिग्री के कोण पर रखें.

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4. 5GHz नेटवर्क को इग्नोर न करें - अगर आपके डुअल-बैंड राउटर में 5GHz नेटवर्क बंद है, तो इसकी सेटिंग में जाकर इसे चालू करें. इससे आपको इस नेटवर्क बैंड का इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा.

5. गेस्ट नेटवर्क बनाना न भूलें - घर या ऑफिस में दूसरे लोगों को Wi-Fi देना है, तो अलग गेस्ट अकाउंट बनाएं. इससे उन्हें आपके प्रिंटर और फाइल सर्वर जैसे दूसरे कनेक्टेड डिवाइस का एक्सेस नहीं मिलेगा.

6. WPS फीचर चालू न छोड़ें - अगर आप WPS का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे बंद रखें. इसके PIN के जरिए Wi-Fi से कनेक्ट किया जा सकता है और इसे क्रैक करना आसान हो सकता है.

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