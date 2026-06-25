हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसरकार ने लगाया बैन, लेकिन बच्चे फिर भी सोशल मीडिया पर, क्या फेल हो गया ऑस्ट्रेलिया का कानून?

सरकार ने लगाया बैन, लेकिन बच्चे फिर भी सोशल मीडिया पर, क्या फेल हो गया ऑस्ट्रेलिया का कानून?

Social Media Ban For Kids: बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगाने का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपेरिमेंट सफल होता नहीं दिख रहा है. सर्वे के मुताबिक, अब भी 85 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की मानसिक सेहत हेतु सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया।
  • एक नए सर्वे ने इस प्रतिबंध की प्रभावहीनता को उजागर किया।
  • सर्वे में 85% बच्चे अब भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे।
  • बच्चे फर्जी खाते, प्राइवेट ब्राउजिंग से प्रतिबंध को दरकिनार करते हैं।

Social Media Ban For Kids: ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे पहले 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगाया था. इसके बाद यूके और यूएई ने भी ऐसे कानून पास कर 16 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगा दी है. अब एक सर्वे ने ऑस्ट्रेलिया के कानून की पोल खोलकर रख दी है. इसमें सामने आया है कि सोशल मीडिया बैन करने का खास असर नजर नहीं आ रहा है और बच्चे अब भी पहले की तरह सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं. 

पिछले साल आया था कानून

ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दिसंबर में सोशल मीडिया पर ताला लगाने वाला कानून पास किया था. इसके बाद बच्चों के लिए टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और स्नैपचैट आदि प्लेटफॉर्म पर अकाउंट क्रिएट करने पर रोक लग गई. बच्चों की मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था.

सर्वे में सामने आई हकीकत

The BMJ नाम के एक मेडिकल जर्नल में छपी स्टडी ने इस कानून के असर की सच्चाई सामने रख दी है. इस कानून का असर जानने के लिए दो सर्वे किए गए. 12-17 साल के 400 से अधिक टीनएजर्स पर पहला सर्वे कानून लागू होने से पहले, जबकि दूसरा सर्वे कानून लागू होने के तीन महीने बाद किया गया था. इनमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल, रोजाना सोशल मीडिया पर व्यतीत होने वाले समय, अकाउंट को एक्सेस करने के तरीके और एज-वेरिफिकेशन से जुड़े सवाल किए गए थे. दूसरे सर्वे में उनसे यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने बैन से बचने के कोई दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए हैं.

ज्यादातर बच्चे यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया

सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का यह एक्सपेरिमेंट सफल साबित नहीं हुआ है. 16 साल से कम उम्र के लगभग 85 प्रतिशत बच्चे अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी दूसरे की बजाय अपने अकाउंट से इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर रहे हैं. हालांकि, दो तिहाई टीनएजर्स ने कहा कि उन्हें एज वेरिफाई करनी पड़ी है. इसके लिए उनसे डेट ऑफ बर्थ या सेल्फी अपलोड करने को कहा जाता है. इसके बावजूद टीनएजर्स ने ऐसे जुगाड़ निकाल लिए हैं, जिससे बैन का असर नहीं हो रहा. सर्वे में शामिल कई टीनएजर्स ने कहा कि उन्होंने फेक अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं और कई प्राइवेट ब्राउजिंग के जरिए बैन से बच रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

Elon Musk करेंगे नया कमाल, Starmind में बनाएंगे 10 लाख एआई सैटेलाइट का नेटवर्क

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Social Media Social Media Ban TECH NEWS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सरकार ने लगाया बैन, लेकिन बच्चे फिर भी सोशल मीडिया पर, क्या फेल हो गया ऑस्ट्रेलिया का कानून?
सरकार ने लगाया बैन, लेकिन बच्चे फिर भी सोशल मीडिया पर, क्या फेल हो गया ऑस्ट्रेलिया का कानून?
टेक्नोलॉजी
Elon Musk करेंगे नया कमाल, Starmind में बनाएंगे 10 लाख एआई सैटेलाइट का नेटवर्क
Elon Musk करेंगे नया कमाल, Starmind में बनाएंगे 10 लाख एआई सैटेलाइट का नेटवर्क
टेक्नोलॉजी
अब गुमनाम रहकर यूज नहीं कर पाएंगे एआई, बदल गई पॉलिसी, देना पड़ सकता है बायोमेट्रिक डेटा
अब गुमनाम रहकर यूज नहीं कर पाएंगे एआई, बदल गई पॉलिसी, देना पड़ सकता है बायोमेट्रिक डेटा
टेक्नोलॉजी
आपका पैसा और डेटा बचा सकती है WhatsApp की यह वॉर्निंग, आ रहा है नया सेफ्टी फीचर
आपका पैसा और डेटा बचा सकती है WhatsApp की यह वॉर्निंग, आ रहा है नया सेफ्टी फीचर
Advertisement

वीडियोज

दिल कहे BUY, दिमाग कहे WAIT! Triumph Tracker 400 Review #autolive
₹5 लाख की कार आज ₹10 लाख की क्यों? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? #autolive
Bharat Tiwari Encounter पर कवि इंस्पेक्टर Dharmraj Upadhyay का बड़ा बयान | Bihar Latest News
Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Japan Earthquake: जापान में 6.9 तीव्रता के झटकों से दहल उठे लोग | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR
जम्मू कश्मीर थाने में पुलिसवाले को आर्मी ने पीटा, कमांडिग ऑफिसर समेत 40 जवानों पर FIR
मध्य प्रदेश
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
विश्व
PoK Protest: पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
पाकिस्तानी सेना नीचता पर उतरी, गुस्से में आई PoK इन्फ्लुएंसर रनिमा शाजमा, बोली- 'हिंदुस्तान से हाथ मिला लो...'
क्रिकेट
क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई
क्रिकेट ही नहीं, बिजनेस के भी उस्ताद हैं विराट कोहली, जानें BCCI से अलग कितनी करते हैं कमाई
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'
इंडिया
देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला
देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget