अब इस देश में बच्चों के लिए बैन हो गया सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी लगा चुके हैं ताला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूएई ने 15 से कम बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया।

कंपनियों को डिजिटल तरीकों से आयु सत्यापित करनी होगी।

15-16 वर्ष के बच्चों को मिलेगी अतिरिक्त सोशल मीडिया सुरक्षा।

बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव से बढ़ रही वैश्विक प्रवृत्ति।

UAE Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की मिनिमम एज 15 साल सेट कर दी गई है. इसका मतलब है कि यहां 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐसा करने वाला यूएई पहला अरब देश बन गया है.

बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स

नए नियमों के तहत 15 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट, ऑपरेट और यूज करने की इजाजत नहीं होगी. इसका मतलब है कि बच्चे अब सोशल मीडिया पर किसी तरह का कंटेट पोस्ट, कमेंट, शेयर और पब्लिक ग्रुप्स ज्वॉइन नहीं कर पाएंगे. भले ही 15 साल से ऊपर के बच्चों को इस बैन से बाहर रखा गया है, लेकिन 15 और 16 वर्ष के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय आएंगे. 15 और 16 साल के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से बात नहीं कर पाएंगे और इन प्लेटफॉर्म्स को स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, पैरेंटल सुपरविजन और उम्र के हिसाब से कंटेट कंट्रोल जैसे सेफगार्ड लाने पड़ेंगे.

सोशल मीडिया कंपनियों को करना पडे़गा एज वेरिफिकेशन

नए नियम लाकर यूएई ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब डिजिटल आइडेंटिटी चेक्स और एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर यूजर की एज वेरिफाई करनी पड़ेगी. यूजर की तरफ से डिक्लेयर की गई एज को वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा. ये नियम यूएई में ऑपरेट करने वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होंगे. अगर 15 साल से कम उम्र का बच्चा अकाउंट क्रिएट कर लेता है तो कंपनियों को उसे डिसेबल करना होगा. साथ ही कंपनियां बच्चों के पर्सनल डेटा को बिहैवियरल प्रोफाइलिंग और टारगेटेड एडवरटाइजमेंट के लिए यूज नहीं कर पाएंगी. नियमों की पालना के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को 12 महीने का समय दिया गया है.

बढ़ रहा है बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ट्रेंड

ऑस्ट्रेलिया की पहल के बाद दुनियाभर के देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. यूके ने हाल ही में इसका ऐलान किया था. इसके अलावा कनाडा, मलेशिया, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी समेत कई और देशों ने भी इस पर विचार शुरू कर दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया के कारण बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. इस देखते हुए अब सरकारें सोशल मीडिया तक बच्चों की एक्सेस पर पाबंदियां लगा रही हैं.

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