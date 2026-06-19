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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब इस देश में बच्चों के लिए बैन हो गया सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी लगा चुके हैं ताला

अब इस देश में बच्चों के लिए बैन हो गया सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी लगा चुके हैं ताला

UAE Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद अब यूएई में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ताला लग गया है. यहां नियमों की पालना के लिए कंपनियों को 12 महीने का समय दिया गया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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  • यूएई ने 15 से कम बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया।
  • कंपनियों को डिजिटल तरीकों से आयु सत्यापित करनी होगी।
  • 15-16 वर्ष के बच्चों को मिलेगी अतिरिक्त सोशल मीडिया सुरक्षा।
  • बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव से बढ़ रही वैश्विक प्रवृत्ति।

UAE Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया और यूके के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की मिनिमम एज 15 साल सेट कर दी गई है. इसका मतलब है कि यहां 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐसा करने वाला यूएई पहला अरब देश बन गया है.

बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स

नए नियमों के तहत 15 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट, ऑपरेट और यूज करने की इजाजत नहीं होगी. इसका मतलब है कि बच्चे अब सोशल मीडिया पर किसी तरह का कंटेट पोस्ट, कमेंट, शेयर और पब्लिक ग्रुप्स ज्वॉइन नहीं कर पाएंगे. भले ही 15 साल से ऊपर के बच्चों को इस बैन से बाहर रखा गया है, लेकिन 15 और 16 वर्ष के बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय आएंगे. 15 और 16 साल के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से बात नहीं कर पाएंगे और इन प्लेटफॉर्म्स को स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, पैरेंटल सुपरविजन और उम्र के हिसाब से कंटेट कंट्रोल जैसे सेफगार्ड लाने पड़ेंगे.

सोशल मीडिया कंपनियों को करना पडे़गा एज वेरिफिकेशन

नए नियम लाकर यूएई ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब डिजिटल आइडेंटिटी चेक्स और एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर यूजर की एज वेरिफाई करनी पड़ेगी. यूजर की तरफ से डिक्लेयर की गई एज को वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा. ये नियम यूएई में ऑपरेट करने वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होंगे. अगर 15 साल से कम उम्र का बच्चा अकाउंट क्रिएट कर लेता है तो कंपनियों को उसे डिसेबल करना होगा. साथ ही कंपनियां बच्चों के पर्सनल डेटा को बिहैवियरल प्रोफाइलिंग और टारगेटेड एडवरटाइजमेंट के लिए यूज नहीं कर पाएंगी. नियमों की  पालना के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को 12 महीने का समय दिया गया है.

बढ़ रहा है बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ट्रेंड

ऑस्ट्रेलिया की पहल के बाद दुनियाभर के देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. यूके ने हाल ही में इसका ऐलान किया था. इसके अलावा कनाडा, मलेशिया, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी समेत कई और देशों ने भी इस पर विचार शुरू कर दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया के कारण बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. इस देखते हुए अब सरकारें सोशल मीडिया तक बच्चों की एक्सेस पर पाबंदियां लगा रही हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 19 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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