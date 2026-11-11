Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोनों डिवाइस अमेरिका में 2026-27 तक उपलब्ध होंगे.

Amazon Security Cameras : घर की सुरक्षा के लिए अब तक CCTV कैमरों और सिक्योरिटी अलार्म का यूज होता रहा है, लेकिन आने वाले समय में निगरानी का यह तरीका बदल सकता है. अब कैमरे सिर्फ एक जगह से आसपास की एक्टिविटियों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद अलग-अलग जगहों तक पहुंचकर नजर रखेंगे. Amazon ने अपनी Ring सिक्योरिटी सीरीज में दो ऐसे नए डिवाइस पेश किए हैं.

इनमें एक कैमरा उड़कर घर के अलग-अलग कमरों की निगरानी कर सकता है, जबकि दूसरा पहियों की मदद से दुकानों और ऑफिस जैसी जगहों पर घूमकर निगरानी करेगा. खास बात यह है कि दोनों डिवाइस तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक काम कर सकते हैं और दूसरे सिक्योरिटी डिवाइस से अलर्ट मिलने पर भी सक्रिय हो सकते हैं.

Ring Rover Cam में क्या है खास?

Amazon का Ring Rover Cam दुकानों, ऑफिस और स्टोरेज एरिया जैसे बिजनेस परिसर की निगरानी के लिए बनाया गया है. यह पहियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और तय रूट पर निगरानी कर सकता है. किसी कनेक्टेड Ring डिवाइस से अलर्ट मिलने पर यह संबंधित जगह तक भी पहुंच सकता है. इसमें 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है. इसका 360 डिग्री कैमरा आसपास के इलाके को स्कैन करता है, जबकि पेरिस्कोप कैमरा ऊपर उठकर काउंटर और शेल्फ के पार भी देख सकता है. इसमें सायरन, लाइट टावर और टू-वे ऑडियो की सुविधा भी है. ऐसे में यूजर दूर रहते हुए भी इसके जरिए आसपास मौजूद लोगों से बात कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह 5,000 वर्ग फीट तक के क्षेत्र की निगरानी कर सकता है.

Ring Drone Cam के खास फीचर्स क्या हैं?

Amazon का Ring Drone Cam खासतौर पर घरों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है. यह एक जगह रखे रहने के बजाय उड़कर घर के अलग-अलग कमरों तक पहुंच सकता है. यूजर्स Ring ऐप के जरिए इसकी उड़ान का रास्ता और समय तय कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर इसे किसी खास जगह पर जाने का निर्देश भी दिया जा सकता है. अगर घर में लगा कोई दूसरा Ring कैमरा, सेंसर या अलार्म संदिग्ध एक्टिविटी का पता लगाता है, तो Drone Cam खुद उड़कर पहले से तय जगह पर पहुंच सकता है. इसमें 2K वीडियो रिकॉर्डिंग, 148 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा दिया गया है. अंधेरे में देखने के लिए इसमें दो LED लाइट भी मिलती हैं. डॉकिंग स्टेशन पर वापस पहुंचने पर इसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और दोबारा उड़ान भरने पर शुरू हो जाती है.

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कीमत और प्राइवेसी से जुड़ी जानकारी

Ring Drone Cam की कीमत अमेरिका में 249.99 डॉलर (करीब 23,400 रुपये) है और इसकी शिपिंग 27 जनवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि बिक्री या लीज पर उपलब्ध कराने से पहले इसे अमेरिकी FCC की मंजूरी लेनी होगी. वहीं Ring Rover Cam की कीमत 999.99 डॉलर (करीब 93,000 रुपये) है और इसकी शिपिंग 16 दिसंबर 2026 से शुरू होगी. इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग अमेरिका में शुरू हो चुकी है. Amazon ने फिलहाल भारत में इन दोनों डिवाइस की कीमत और उपलब्धता को लेकर जानकारी नहीं दी है.

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