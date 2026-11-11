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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAdobe Photoshop AI Features : Photoshop में AI का नया अवतार, 2027 में ChatGPT के साथ भी जुड़ेगा Adobe

Adobe Photoshop AI Features : Photoshop में AI का नया अवतार, 2027 में ChatGPT के साथ भी जुड़ेगा Adobe

Adobe ने Photoshop समेत अपने कई Creative Cloud ऐप्स में नए AI फीचर्स पेश किए हैं, जिनसे फोटो और वीडियो एडिटिंग पहले से आसान हो सकती है. जानिए Photoshop, Premiere और Firefly में क्या-क्या बदलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 06:31 PM (IST)
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  • Firefly से वीडियो, एनिमेशन, वेबसाइट डिजाइन भी संभव होगा.

Adobe Photoshop AI Features : AI के आने के बाद फोटो और वीडियो एडिटिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब किसी फोटो की लाइटिंग ठीक करने, वीडियो से अनचाही चीजें हटाने या नए विजुअल तैयार करने के लिए घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Adobe ने अपने सालाना क्रिएटिव कॉन्फ्रेंस Adobe Max 2026 में इसी दिशा में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है. कंपनी अपने Creative Cloud ऐप्स में AI आधारित नए फीचर्स जोड़ रही है.

इसका असर Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator और InDesign जैसे फेमस ऐप्स पर देखने को मिलेगा. खास बात यह है कि Adobe फ्यूचर में अपने क्रिएटिव टूल्स को ChatGPT जैसे थर्ड-पार्टी AI असिस्टेंट से जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है. इसके लिए 2027 की शुरुआत में प्राइवेट बीटा टेस्टिंग शुरू हो सकती है. 

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Photoshop में मिलेंगे AI के नए फीचर्स

Adobe Photoshop में Relight और Generative Restyle जैसे नए AI फीचर्स मिलेंगे. इनकी मदद से फोटो की लाइटिंग बदलने, नए विजुअल स्टाइल बनाने और एडिटिंग से पहले-बाद की फोटो की तुलना करने जैसे काम आसान होंगे. इसके अलावा Mockups, Camera Angles, Generative Recompose और Timelapse जैसे टूल भी मिलेंगे. वहीं Remove Ambient Effect Only फीचर फोटो से धुंध, परछाई, लेंस फ्लेयर और रिफ्लेक्शन हटाने में मदद करेगा.

Premiere और Lightroom में भी AI का इस्तेमाल

Adobe Premiere में Enhance Audio, Separate Crosstalk और Separate Sound Source जैसे नए ऑडियो टूल मिलेंगे. वहीं Generative Remove फीचर वीडियो से माइक्रोफोन, लोगो और बैकग्राउंड में दिखने वाली अनचाही चीजें हटाने में मदद करेगा. Generative Media Tool के जरिए यूजर वीडियो के लिए नए सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट भी तैयार कर सकेंगे. Lightroom में Glow और Blemish Removal फीचर जोड़े जा रहे हैं. वहीं Open Eyes फीचर फिलहाल बीटा में उपलब्ध होगा. Illustrator और InDesign को भी नए डिजाइन, ग्रेडिएंट, को-एडिटिंग और लेआउट टूल मिलेंगे.

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2027 में ChatGPT जैसे AI असिस्टेंट से जुड़ेगा Adobe

Adobe के इस ऐलान का सबसे जरूरी हिस्सा Model Context Protocol (MCP) का सपोर्ट है. इसके जरिए Photoshop, Illustrator, Premiere और After Effects को दूसरे AI असिस्टेंट और एजेंट से कनेक्ट किया जा सकेगा. कंपनी के मुताबिक, इसकी प्राइवेट बीटा टेस्टिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होगी. इस तकनीक के तहत AI एजेंट सीधे कंप्यूटर पर मौजूद प्रोजेक्ट फाइलों के साथ काम कर सकेंगे. खास बात यह होगी कि फोटो की लेयर्स, वेक्टर, वीडियो बिन और सीक्वेंस एडिट करने योग्य बने रहेंगे. 

Firefly में भी हुए बड़े बदलाव

Adobe Firefly में अब वीडियो एडिटिंग, क्लिप जोड़ने, कैप्शन तैयार करने और ट्रांजिशन बनाने के लिए नए टूल मिलेंगे. Firefly Design के जरिए इमेज एडिटिंग, एनिमेशन और 3D से जुड़े काम एक ही कैनवास पर किए जा सकेंगे. कंपनी Firefly Builder भी ला रही है, जो टेक्स्ट कमांड से वेबसाइट और ऐप का शुरुआती डिजाइन तैयार करने में मदद करेगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 06:31 PM (IST)
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