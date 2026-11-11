ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Buy 1 Get 1 Free Offer : Jio के रिचार्ज में डबल बेनिफिट! इन दो प्लान्स के साथ एक और रिचार्ज फ्री

Jio Buy 1 Get 1 Free Offer : Jio के रिचार्ज में डबल बेनिफिट! इन दो प्लान्स के साथ एक और रिचार्ज फ्री

Jio Buy 1 Get 1 Free Offer : Reliance Jio अपने कुछ प्रीपेड यूजर्स को Buy 1 Get 1 Free रिचार्ज ऑफर दे रहा है. जानिए इन प्लान की वैलिडिटी, फायदे और अपने नंबर पर ऑफर चेक करने का तरीका.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पात्रता MyJio ऐप में जांचें; दूसरा वाउचर ऐप में.

Jio Buy 1 Get 1 Free Offer : मोबाइल रिचार्ज कराते समय अगर उसी कीमत में दो बार रिचार्ज का फायदा मिल जाए, तो इससे बेहतर डील क्या होगी. टेलीकॉम कंपनियों के बीच यूजर्स को अपने साथ जोड़ने की होड़ के बीच Reliance Jio ने अपने कुछ प्रीपेड यूजर्स के लिए ऐसा ही ऑफर पेश किया है. कंपनी कुछ रिचार्ज प्लान पर Buy 1 Get 1 Free का फायदा दे रही है. ऐसे में यूजर्स को एक प्लान से रिचार्ज कराने पर उसी कीमत का दूसरा रिचार्ज वाउचर बिल्कुल फ्री मिल सकता है. खास बात यह है कि इस ऑफर में 299 रुपये और 349 रुपये वाले प्लान शामिल हैं, हालांकि यह सुविधा फिलहाल सभी यूजर्स के लिए नहीं है. ऐसे में रिचार्ज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किन प्लान पर यह फायदा मिल रहा है और आपके नंबर पर यह ऑफर उपलब्ध है या नहीं. 

Jio के 299 रुपये वाले प्लान पर क्या मिलेगा?

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Adobe Photoshop AI Features : Photoshop में AI का नया अवतार, 2027 में ChatGPT के साथ भी जुड़ेगा Adobe
Photoshop में AI का नया अवतार, 2027 में ChatGPT के साथ भी जुड़ेगा Adobe
टेक्नोलॉजी
BGMI 4.7 Update : गेमर्स के लिए BGMI का सरप्राइज, 4.7 अपडेट में आएगा Arctic Chronicles मोड
गेमर्स के लिए BGMI का सरप्राइज, 4.7 अपडेट में आएगा Arctic Chronicles मोड
टेक्नोलॉजी
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
Homemade Air Purifier: घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत

जियो का 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को हर दिन 1.5GB डेटा मिलता है. इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है. इसमें JioTV और JioAICloud का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इस प्लान के तहत पात्र यूजर्स को 299 रुपये का एक और रिचार्ज वाउचर फ्री दिया जा रहा है. 

349 रुपये के रिचार्ज पर भी फ्री वाउचर

जियो के 349 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को रोजाना 2GB डेटा मिलता है. इसके साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा दी जाती है. प्लान में अनलिमिटेड 5G एक्सेस के अलावा JioHotstar Mobile और 50GB स्टोरेज वाला JioAICloud भी शामिल है. इसकी एक और खासियत Canva Pro Lite का 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है, जिसकी कीमत 1,590 रुपये बताई गई है. Buy 1 Get 1 Free ऑफर के तहत पात्र यूजर्स को 349 रुपये का दूसरा रिचार्ज वाउचर भी मिलेगा. 

यह भी पढ़ें - Upcoming Smartphone List : इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट

कैसे चेक करें आपके नंबर पर ऑफर है या नहीं?

यह ऑफर सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है. इसकी पात्रता नंबर के हिसाब से तय की जा रही है. यूजर MyJio ऐप में लॉग इन करके होमपेज पर दिखने वाले प्रमोशनल बैनर में इसकी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा Recommended Plans For You सेक्शन में 299 और 349 रुपये वाले प्लान पर Buy 1 Get 1 Free का बैज भी चेक कर सकते हैं. ऑफर उपलब्ध होने पर रिचार्ज करने के बाद दूसरा वाउचर सात दिनों के अंदर MyJio ऐप के Vouchers सेक्शन में क्रेडिट किया जा सकता है. ऐसे में रिचार्ज करने से पहले अपने नंबर पर ऑफर की उपलब्धता जरूर जांच लें. 

यह भी पढ़ें - Samsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Adobe Photoshop AI Features : Photoshop में AI का नया अवतार, 2027 में ChatGPT के साथ भी जुड़ेगा Adobe
Photoshop में AI का नया अवतार, 2027 में ChatGPT के साथ भी जुड़ेगा Adobe
टेक्नोलॉजी
BGMI 4.7 Update : गेमर्स के लिए BGMI का सरप्राइज, 4.7 अपडेट में आएगा Arctic Chronicles मोड
गेमर्स के लिए BGMI का सरप्राइज, 4.7 अपडेट में आएगा Arctic Chronicles मोड
टेक्नोलॉजी
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
Homemade Air Purifier: घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget