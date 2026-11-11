Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom BGMI 4.7 अपडेट में आर्कटिक क्रॉनिकल्स मोड आएगा.

आर्कटिक क्रॉनिकल्स मोड 18 नवंबर से नॉर्स मिथक पर आधारित.

3 दिसंबर से एरंगेल सबजीरो मोड भी इसमें जुड़ेगा.

यह सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से बर्फ से ढके इलाके दिखाएगा.

BGMI 4.7 Update : BGMI खेलने वालों के लिए आने वाले दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं. गेम में जल्द ही ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा,जो खेलने का अंदाज बदलने के साथ बैटलग्राउंड के जाने-पहचाने इलाकों को भी नया रूप देगा. Krafton India ने Battlegrounds Mobile India (BGMI) के 4.7 अपडेट की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

इस अपडेट में बर्फीले माहौल, रहस्यमयी जीव और कई नए सीजनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे. कंपनी ने Arctic Chronicles नाम के नए थीम मोड की भी जानकारी दी है, जो नॉर्स मिथकों में बताए गए एक खतरनाक और बड़े सांप Jormungandr पर आधारित है. इसके अलावा दिसंबर में गेम के अंदर सर्दियों और नए साल से जुड़े खास इवेंट भी शामिल किए जाएंगे.

YouTube और Instagram पर मिलेंगे नए अपडेट

Krafton India आने वाले दिनों में BGMI 4.7 अपडेट से जुड़ी और जानकारियां, ट्रेलर और नए खुलासे जारी करेगी. इसके लिए कंपनी अपने आधिकारिक YouTube और Instagram चैनलों का यूज करेगी. अपडेट के रोलआउट से पहले इसके सभी फीचर्स की पूरी जानकारी भी शेयर की जाएगी.

18 नवंबर से शुरू होगा Arctic Chronicles मोड

Krafton India के मुताबिक, BGMI 4.7 अपडेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन Arctic Chronicles होगा. यह थीम मोड 18 नवंबर 2026 से 18 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगा. इसे Erangel, Livik और Vikendi मैप पर खेला जा सकेगा. इस मोड में नॉर्स मिथकों में बताए गए एक खतरनाक और बड़े सांप Jormungandr पर आधारित एक प्राचीन जीव को दिखाया जाएगा. Krafton गेम में सर्दियों का जश्न आगे बढ़ाते हुए 17 दिसंबर को Snow Festival भी लाने वाली है.

Arctic Chronicles मोड में क्या होगा?

इस मोड में खिलाड़ियों को एक खास हॉर्न बजाकर Ancient Beast की पूंछ को जगाने का मौका मिलेगा. ऐसा करने पर पानी में डूबा हुआ एक टावर ऊपर आ जाएगा. इस बड़े जीव का शरीर भी मैप के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद होगा. इसके आसपास नए इलाके, सप्लाई और मैप पर आगे बढ़ने के दूसरे रास्ते मिलेंगे. खिलाड़ी इस बड़े जीव का सीधे सामना भी कर सकेंगे, हालांकि इस मुकाबले से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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3 दिसंबर को आएगा Erangel Subzero मोड

Arctic Chronicles के बाद 3 दिसंबर से BGMI में Erangel Subzero नाम का नया थीम एक्सपीरियंस भी जुड़ जाएगा. यह मोड Erangel के Ranked मैचों में उपलब्ध होगा. इस मोड में दिखाया जाएगा कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के गलत हो जाने से Tesonic सैटेलाइट्स द्वीप पर आ गिरते हैं. इनसे निकलने वाली ठंडी गैस धीरे-धीरे आसपास के इलाकों में फैल जाती है और उन्हें बर्फ से ढक देती है. इसका असर मैप की कई जानी-पहचानी जगहों पर दिखाई देगा. इस मोड में ठंड से जुड़े नए गियर और वाहन भी शामिल किए जाएंगे.

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