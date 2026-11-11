ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBGMI 4.7 Update : गेमर्स के लिए BGMI का सरप्राइज, 4.7 अपडेट में आएगा Arctic Chronicles मोड

BGMI 4.7 Update : गेमर्स के लिए BGMI का सरप्राइज, 4.7 अपडेट में आएगा Arctic Chronicles मोड

BGMI का 4.7 अपडेट गेमर्स के लिए कई नए सरप्राइज लेकर आ रहा है. इसमें Arctic Chronicles मोड के साथ खास चुनौतियां देखने को मिलेंगी. जानिए कब आएंगे ये नए मोड और गेम में क्या-क्या बदलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • BGMI 4.7 अपडेट में आर्कटिक क्रॉनिकल्स मोड आएगा.
  • आर्कटिक क्रॉनिकल्स मोड 18 नवंबर से नॉर्स मिथक पर आधारित.
  • 3 दिसंबर से एरंगेल सबजीरो मोड भी इसमें जुड़ेगा.
  • यह सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से बर्फ से ढके इलाके दिखाएगा.

BGMI 4.7 Update : BGMI खेलने वालों के लिए आने वाले दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं. गेम में जल्द ही ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा,जो खेलने का अंदाज बदलने के साथ बैटलग्राउंड के जाने-पहचाने इलाकों को भी नया रूप देगा. Krafton India ने Battlegrounds Mobile India (BGMI) के 4.7 अपडेट की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

इस अपडेट में बर्फीले माहौल, रहस्यमयी जीव और कई नए सीजनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे. कंपनी ने Arctic Chronicles नाम के नए थीम मोड की भी जानकारी दी है, जो नॉर्स मिथकों में बताए गए एक खतरनाक और बड़े सांप Jormungandr पर आधारित है. इसके अलावा दिसंबर में गेम के अंदर सर्दियों और नए साल से जुड़े खास इवेंट भी शामिल किए जाएंगे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
Homemade Air Purifier: घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
टेक्नोलॉजी
Upcoming Smartphone List : इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट
इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Samsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव

YouTube और Instagram पर मिलेंगे नए अपडेट

Krafton India आने वाले दिनों में BGMI 4.7 अपडेट से जुड़ी और जानकारियां, ट्रेलर और नए खुलासे जारी करेगी. इसके लिए कंपनी अपने आधिकारिक YouTube और Instagram चैनलों का यूज करेगी. अपडेट के रोलआउट से पहले इसके सभी फीचर्स की पूरी जानकारी भी शेयर की जाएगी.

18 नवंबर से शुरू होगा Arctic Chronicles मोड

Krafton India के मुताबिक, BGMI 4.7 अपडेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन Arctic Chronicles होगा. यह थीम मोड 18 नवंबर 2026 से 18 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगा. इसे Erangel, Livik और Vikendi मैप पर खेला जा सकेगा. इस मोड में नॉर्स मिथकों में बताए गए एक खतरनाक और बड़े सांप Jormungandr पर आधारित एक प्राचीन जीव को दिखाया जाएगा. Krafton गेम में सर्दियों का जश्न आगे बढ़ाते हुए 17 दिसंबर को Snow Festival भी लाने वाली है.

Arctic Chronicles मोड में क्या होगा?

इस मोड में खिलाड़ियों को एक खास हॉर्न बजाकर Ancient Beast की पूंछ को जगाने का मौका मिलेगा. ऐसा करने पर पानी में डूबा हुआ एक टावर ऊपर आ जाएगा. इस  बड़े जीव का शरीर भी मैप के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद होगा. इसके आसपास नए इलाके, सप्लाई और मैप पर आगे बढ़ने के दूसरे रास्ते मिलेंगे. खिलाड़ी इस बड़े जीव का सीधे सामना भी कर सकेंगे, हालांकि इस मुकाबले से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें - Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?

3 दिसंबर को आएगा Erangel Subzero मोड

Arctic Chronicles के बाद 3 दिसंबर से BGMI में Erangel Subzero नाम का नया थीम एक्सपीरियंस भी जुड़ जाएगा. यह मोड Erangel के Ranked मैचों में उपलब्ध होगा. इस मोड में दिखाया जाएगा कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के गलत हो जाने से Tesonic सैटेलाइट्स द्वीप पर आ गिरते हैं. इनसे निकलने वाली ठंडी गैस धीरे-धीरे आसपास के इलाकों में फैल जाती है और उन्हें बर्फ से ढक देती है.  इसका असर मैप की कई जानी-पहचानी जगहों पर दिखाई देगा. इस मोड में ठंड से जुड़े नए गियर और वाहन भी शामिल किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें - Geyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
बैंक की वेबसाइट असली है या नकली? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
Homemade Air Purifier: घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
घर कैसे बनाएं एयर प्यूरीफायर? इन तीन चीजों की पड़ेगी जरूरत
टेक्नोलॉजी
Upcoming Smartphone List : इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट
इस सप्ताह के बाद आने वाले हैं ये बड़े स्मार्टफोन, एक बार जरूर चेक करें वॉच लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Samsung Smartwatch HMG Edition : कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
कलाई पर दिखेगा Hyundai का स्टाइल, Samsung की इन वॉच में होगा नया बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ
बॉलीवुड
2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget