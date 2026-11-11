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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप का आरोप

पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप का आरोप

लाहौर गैंगरेप केस में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के पोते समेत 7 अन्य पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. जज ने सरकारी वकील को 9 दिसंबर को अपने गवाहों पेश करने के आदेश दिए हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 11 Nov 2026 05:11 PM (IST)
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पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के पोते समेत 7 अन्य आरोपियों पर लाहौर गैंग रेप केस में आरोप तय किए गए हैं. हैरानी की बात यह है कि पंजाब पुलिस इस मामले में इशाक डार के पोते रजा डार और उसके साथियों को पहले ही निर्दोष करार देकर क्लीन चिट दे चुकी थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रफाकत अली गोंडल ने मंगलवार को सभी आरोपियों पर आरोप तय किए, लेकिन आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. जज ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वे 9 दिसंबर को अपने गवाहों को पेश करें, ताकि मामले की औपचारिक सुनवाई शुरू की जा सके. आरोप तय करने की इस कार्यवाही के लिए सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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पुलिस ने किया बरी, कर्मचारियों पर मढ़ा आरोप

कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'पुलिस ने न केवल इशाक डार के पोते रजा डार और उसके चार दोस्तों को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया था, बल्कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप रजा डार के ही तीन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर मढ़ दिया था.

पीड़ित महिलाओं का क्या आरोप?

पीड़ित महिलाओं में से एक नीदरलैंड की और दूसरी वेनेजुएला की रहने वाली है. आरोप है कि इस साल जून में जब वे दोनों व्यापार के सिलसिले में लाहौर आई थीं, तब रजा डार और उसके चार दोस्तों ने उनका अपहरण कर उनके साथ रेप किया. मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था.

दोनों पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था और वापस अपने देश लौट गईं. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे 2025 में सिंगापुर में रजा डार से मिली थीं और उन्होंने उसे क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में पैसा लगाने के लिए आमंत्रित किया था. शुरुआती निवेश पर अच्छा मुनाफा मिलने के बाद, रजा डार ने इस कारोबार में 5 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया था.

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Ishaq Dar PAKISTAN NEWS
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