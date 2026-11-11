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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRedmi K100 Ultra : 10,000mAh बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में Redmi, मिलेगा नया प्रोसेसर

Redmi K100 Ultra : 10,000mAh बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में Redmi, मिलेगा नया प्रोसेसर

Redmi जल्द ही अपनी K100 सीरीज में नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन जोड़ सकती है. लीक के मुताबिक, Redmi K100 Ultra में 10,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है. जानिए इसकी पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 11 Nov 2026 06:54 PM (IST)
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  • गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ाने को बाइपास चार्जिंग, सैंपलों की टेस्टिंग जारी.

Redmi K100 Ultra : Redmi जल्द बड़ी बैटरी और शानदार परफॉर्मेंस वाला नया फ्लैगशिप फोन ला सकता है. कंपनी की K100 सीरीज में पहले से तीन अलग-अलग मॉडल हैं, लेकिन अब इस सीरीज के एक और नए स्मार्टफोन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे नए फोन की टेस्टिंग कर रही है, जिसमें करीब 10,000mAh की बैटरी के साथ अगली पीढ़ी का 2nm चिपसेट देखने को मिल सकता है.

इस फोन में वायरलेस चार्जिंग और पेरिस्कोप कैमरा मिलने की भी उम्मीद है. फिलहाल इस डिवाइस का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन इसे Redmi K100 Ultra माना जा रहा है. अगर ये जानकारियां सही साबित होती हैं, तो यह फोन K100 सीरीज में गेमिंग परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर पेश किया जा सकता है. 

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Redmi K100 Ultra में मिल सकती है 10,000mAh की बैटरी

लीक के मुताबिक, Redmi के नए फ्लैगशिप फोन के इंजीनियरिंग सैंपल की टेस्टिंग चल रही है. इसमें करीब 10,000mAh क्षमता वाली सिंगल-सेल बैटरी दी जा सकती है. फोन में 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की बात भी सामने आई है. इसके अलावा इसमें लो-वोल्टेज डिस्चार्ज और ग्लोबल बायपास चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. बायपास चार्जिंग की मदद से फोन ज्यादा यूज होने पर सीधे चार्जर से पावर ले सकता है. इससे लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान बैटरी पर पड़ने वाला दबाव और हीट कम करने में मदद मिल सकती है.

50MP पेरिस्कोप कैमरा मिलने की उम्मीद

बैटरी और प्रोसेसर के अलावा फोन का कैमरा भी चर्चा में है. इससे पहले सामने आई जानकारी में 50MP पेरिस्कोप कैमरा मिलने का दावा किया गया था. इसमें 1/1.95 इंच का सेंसर और करीब 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट मिल सकता है. यह पिछले मॉडल Redmi K90 Ultra से अलग होगा, जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया था. उसमें अलग से टेलीफोटो कैमरा मौजूद नहीं था.

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K100 सीरीज में कहां फिट होगा नया फोन?

Redmi ने अगस्त में K100 Pro और K100 Pro Max लॉन्च किए थे, जबकि स्टैंडर्ड K100 को अक्टूबर में पेश किया गया. Pro Max में 200MP का मेन कैमरा और 5x पेरिस्कोप जूम मिलता है. वहीं स्टैंडर्ड मॉडल में 10,000mAh की बैटरी पर ज्यादा फोकस किया गया है. ऐसे में K100 Ultra को बड़ी बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और गेमिंग-केंद्रित फीचर्स के साथ पेश किया जा सकता है.

2nm चिपसेट से लैस हो सकता है फोन

लीक के अनुसार, Redmi के इस फोन में 2nm प्रोसेस पर बना चिपसेट दिया जा सकता है. हालांकि अभी प्रोसेसर का नाम सामने नहीं आया है. अगर यह जानकारी सही निकलती है, तो K100 Ultra अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कैटेगरी में शामिल हो सकता है. फिलहाल इसके गेमिंग हार्डवेयर से जुड़ी दूसरी जानकारियां सामने नहीं आई हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 06:54 PM (IST)
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