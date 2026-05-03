वाराणसी: गंगा घाट पर आज दोपहर से क्यों बंद किया गया नौका संचालन, ये है वजह

वाराणसी सहित पूर्वांचल के मौसम में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जहां 10 डिग्री का अंतर देखा जा रहा है, वहीं वाराणसी जनपद में तेज हवाओं के चलने का भी दौर जारी है. इसी बीच यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार (03 मई) के दोपहर 2:00 बजे से गंगा नदी में नौका संचालन पर रोक लगा दी गई है.

वाराणसी में नौका संचालन पर क्यों लगी रोक?

एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार- आज (03 मई) सुबह के बाद वाराणसी में तेज हवाओं के चलने का दौर जारी है. खासतौर पर वाराणसी के गंगा घाट पर इसका अधिक प्रभाव देखा जा रहा है. यात्रियों -पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि के लिए आज दोपहर 2:00 बजे से नौका संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया गया है.

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अधिकारी कर रहे वाराणसी में गंगा घाट का निरीक्षण

जैसे ही हवाओं की गति सामान्य होगी फिर नौका संचालन शुरू कर दिया जाएगा. इसी बीच वाराणसी के सीनियर पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी गंगा घाट पर निरीक्षण किया जा रहा है. नौका विहार के दौरान सभी नियमों का ख्याल रखते हुए लाइव जैकेट को पहनना अनिवार्य किया गया है.

4 मई को भी नौका संचालन पर लग सकती है रोक

इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि अगर कल (04 मई) सुबह से भी वाराणसी के गंगा नदी पर तेज हवाएं चलती हैं, तो आगे भी नौका संचालन पर रोक रहेगी. विशेष तौर पर रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक गंगा नदी में नौका विहार के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में रविवार के दिन दोपहर 2:00 बजे से नौका संचालन पर पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के बाद रोक लगाया गया है.

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