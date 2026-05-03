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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: 'ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए जहां...', हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

UP News: 'ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए जहां...', हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

UP News: हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मौलाना ने कहा कि शरियते इस्लामिया में भी ये बात स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए, जहां कोई विवाद या तनाव हो अथवा किसी को कोई आपत्ति हो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 06:58 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने साफ किया कि सार्वजनिक भूमि पर सभी का समान अधिकार होता है, इसका एकतरफा उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने के इलाबाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि शरियत ए इस्लामिया में भी ये बात स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए, जहां कोई विवाद या तनाव हो अथवा किसी को कोई आपत्ति हो. मौलाना ने कहा कि ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए.

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'सार्वजनिक जगहों पर नमाज से बढ़ती है लोगों की समस्याएं'

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी कहा है कि, सार्वजनिक जगह ऐसी जगह होती है, जहां पर ट्रैफिक और आम लोगों की आवाजाही होती रहती है. इससे नमाज पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब होगा. मौलाना ने बातों ही बातों में कहा कि, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं और इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता.

सबके लिए रहम का नजरिया रखता है इस्लाम- मौलाना

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस्लाम सबके लिए रहम का नजरिया रखता है. इसलिए सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़के, बल्कि अपनी दुकान, मकान या मस्जिदों में नमाज पढ़ें ताकि नमाज अहमियत बनी रहे. एक अन्य मुस्लिम धर्म गुरु चौधरी इफराहीम हुसैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि यह निर्णय सराहनीय है.

अदालत ने क्या कहा?

दरअसल, अदालत का कहना था कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है और इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता कि यह दूसरों के इन अधिकारों में हस्तक्षेप करे. यदि भूमि को निजी मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता मांगी गई राहत का हकदार नहीं है.

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Published at : 03 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Shahabuddin Razvi
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