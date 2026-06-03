भदोही: प्रेम प्रसंग के शक में 15 साल के लड़के को दिया जहर! नाबालिग की हत्या के बाद बवाल

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में चौरी बाजार क्षेत्र के वेद्मंपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 15 वर्षीय किशोर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. किशोर की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने वाराणसी हाइवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम जाम खुलवाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

आरोप है कि मृतक पिंटू धीवर को पार्सल लेने के लिए बुलाया गया और फिर वहां बेरहमी से पीटकर उसे जहर देकर मार दिया. पुलिस ने आरोपी लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.उधर इकलौते बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सोमवार (1 जून) की रात तक़रीबन 11 बजे पिंटू को उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर घेर लिया गया. जहां आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और जहरीला पदार्थ पिला दिया. जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी. परिजन फौरन उसे अस्पताल ले गए गए, जहां उसकी मौत हो गयी. पिंटू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों की लड़की से प्रेम-प्रसंग के शक में पिंटू की हत्या की गयी है. मृतक के घर के पास ही आरोपियों का घर भी बन रहा था वहीं लड़की आती-जाती थी.

परिजनों ने की एनकाउंटर की मांग-लगाया जाम

पिंटू की मौत से गुस्साए परिजनों ने वाराणसी हाइवे जाम कर दिया .चचेरे भाई राहुल गौड़ और मामा चंदन गौड़ ने पुलिस पर देरी से कार्रवाई का आरोप लगाया.चंदन ने कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो हमारे भांजे को बचाया जा सकता था. उन्होंने चारों आरोपियों के एनकाउंटर और परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है.

पुलिस ने खुलवाया जाम

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी लड़की के पिता अशोक मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि लड़की को भी पूछताछ के लिए महिला पुलिस ने कस्टडी में लिया है. सीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच चल रही है. इसके साथ ही हत्या की वजह प्रेम-प्रसंग अभी सामने आ रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

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