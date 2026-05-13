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In Pics: कुछ समय पहले ही पत्नी अपर्णा और बेटियों संग घूमने गए थे प्रतीक यादव, पूल में मस्ती की तस्वीरें आईं सामने
Prateek Yadav Death: BJP नेता अपर्णा यादव की पति प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है. इस बीच उनकी आखिरी ट्रिप की तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें वो परिवार के साथ मस्ती करते दिखाई दिए थे.
प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की छुट्टियों की तस्वीरें
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Published at : 13 May 2026 09:51 AM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
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कुछ समय पहले ही पत्नी अपर्णा और बेटियों संग घूमने गए थे प्रतीक यादव, पूल में मस्ती की तस्वीरें आईं सामने
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