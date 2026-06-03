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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, दो गाड़ियों को मारी टक्कर, कुर्सी पर बैठे दो युवकों को कुचला

Noida News: ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, दो गाड़ियों को मारी टक्कर, कुर्सी पर बैठे दो युवकों को कुचला

Noida News In Hindi: ओमेक्स बिल्डिंग की तरफ से तेज रफ्तार में एक एंडेवर कार आ रही थी.कार के शीशे पूरी तरह जेड ब्लैक है.तेज रफ्तार एंडेवर सड़क किनारे खड़ी एक बेलेनो से टकरा गई.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 03 Jun 2026 09:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा अल्फा-2 सेक्टर की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार जेड ब्लैक फोर्ड एंडेवर कार ने पहले दो कारों में टक्कर मारी और उसके बाद कुर्सियों पर बैठे दो युवकों को कुचल दिया.हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई है.घटना के बाद मौके पर अफरा-फरी मच गई.मौके पर पहुंची बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि कार में चार से पांच युवक सवार थे और सभी शराब के नशे में धुत थे.पुलिस अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. घटना के बाद इलाके लोगों में काफी आक्रोश है.

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क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के अनुसार, ओमेक्स बिल्डिंग की तरफ से तेज रफ्तार में एक एंडेवर कार आ रही थी.कार के शीशे पूरी तरह जेड ब्लैक है.तेज रफ्तार एंडेवर सड़क किनारे खड़ी एक बेलेनो से टकरा गई.उसके बाद में कुछ दूरी पर खड़ी स्विफ्ट कार में टक्कर मार दी.जिससे दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई.प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कारों को टक्कर मारने के बाद भी चालक एंडेवर पर नियंत्रण नहीं पा सका.बीकानेर स्वीट्स के पास खाली पड़े प्लॉट में कार जा घुसी.प्लॉट में स्थित पेड़ के नीचे दनकौर निवासी खेमचंद और ललित कुर्सी डालकर बैठे हुए थे.

कार छोड़कर मौके से भागे 

जहां कार ने दोनों को टक्कर मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया.कुर्सियां टूटकर चकनाचूर हो गई है.हादसे के बाद युवक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए.घटना की सूचना मिलने के बाद आस-पास के लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई.सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है.पुलिस जांच में सामने आया है कि कार को कुछ ही दिनों पहले फोरसेल कंपनी से खरीदी गई थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, जबकि चालक की तलाश की जा रही है.हादसे में घायल हुए दोनों का अल्फा-2 की मार्केट में स्थित कार खरीदने और बेचने का काम करते है.

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Published at : 03 Jun 2026 09:03 AM (IST)
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Accident News UP NEWS NOIDA NEWS
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