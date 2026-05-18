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In Pics: वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब
Varanasi News: यूपी में भीषण गर्मी का कहर के बीच वाराणसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. बावजूद इसके झुलसाती गर्मी में भी गंगा घाट मार्ग पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं.
वाराणसी की गंगा आरती में उमड़ी भीड़
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Published at : 18 May 2026 09:53 AM (IST)
Tags :Varanasi News UP NEWS
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वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब
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