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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब

In Pics: वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब

Varanasi News: यूपी में भीषण गर्मी का कहर के बीच वाराणसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. बावजूद इसके झुलसाती गर्मी में भी गंगा घाट मार्ग पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 18 May 2026 09:53 AM (IST)
Varanasi News: यूपी में भीषण गर्मी का कहर के बीच वाराणसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. बावजूद इसके झुलसाती गर्मी में भी गंगा घाट मार्ग पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं.

वाराणसी की गंगा आरती में उमड़ी भीड़

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रविवार छुट्टी के दिन वाराणसी के गंगा घाट मार्ग पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा. इस दौरान भीड़ का ऐसा सैलाब देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.
रविवार छुट्टी के दिन वाराणसी के गंगा घाट मार्ग पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा. इस दौरान भीड़ का ऐसा सैलाब देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.
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वाराणसी के गंगा घाट स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है.
वाराणसी के गंगा घाट स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है.
Published at : 18 May 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS

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