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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: वाराणसी के चौराहों की बदल रही तस्वीर, हेरिटेज घड़ियों से मिलेगी शहर को आध्यात्मिक पहचान

In Pics: वाराणसी के चौराहों की बदल रही तस्वीर, हेरिटेज घड़ियों से मिलेगी शहर को आध्यात्मिक पहचान

Varanasi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर लगातार बदलती जा रही हैं. शहर को सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं. जिसके बाद शहर का रंग रूप बदल गया है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 03 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Varanasi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर लगातार बदलती जा रही हैं. शहर को सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं. जिसके बाद शहर का रंग रूप बदल गया है.

वाराणसी में बदली चौराहों की तस्वीर

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वाराणसी नगर निगम के द्वारा शहर के 30 चौराहों को खूबसूरत बनाने का प्रयास अब रंग लाने लगा है. जिससे वाराणसी को एक अलग पहचान मिल रही हैं.
वाराणसी नगर निगम के द्वारा शहर के 30 चौराहों को खूबसूरत बनाने का प्रयास अब रंग लाने लगा है. जिससे वाराणसी को एक अलग पहचान मिल रही हैं.
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वाराणसी में देश से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में शहर की प्राचीन विरासत को संभालने के साथ-साथ चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है.
वाराणसी में देश से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में शहर की प्राचीन विरासत को संभालने के साथ-साथ चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है.
Published at : 03 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS

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