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In Pics: वाराणसी के चौराहों की बदल रही तस्वीर, हेरिटेज घड़ियों से मिलेगी शहर को आध्यात्मिक पहचान
Varanasi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तस्वीर लगातार बदलती जा रही हैं. शहर को सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं. जिसके बाद शहर का रंग रूप बदल गया है.
वाराणसी में बदली चौराहों की तस्वीर
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Published at : 03 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Tags :Varanasi News UP NEWS
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