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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतुषार त्यागी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, पिता ने ही खाना लाने के बहाने बुलाकर उतारा मौत के घाट

तुषार त्यागी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, पिता ने ही खाना लाने के बहाने बुलाकर उतारा मौत के घाट

Tushar Tyagi Murder Case का मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के मामले में तुषार के पिता सुंदर त्यागी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Updated at : 03 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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मेरठ में तुषार त्यागी हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया हैं. पुलिस की जाँच में चौंकाने वाली बात सामने आई हैं. तुषार के पिता सुंदर त्यागी ने ही 40 बीघा जमीन के लिए अपने बेटे की हत्या करवाई है. पुलिस ने इस मामले में सुंदर त्यागी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

तुषार त्यागी का शव मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में मेरठ-बुलंदशहर हाईवे स्थित पांची के पास उसी की कार में पड़ा मिला था. उसके सिर और गर्दन पर दो गोलियां मारकर हत्या की गई थी. तुषार का पिता सुंदर त्यागी एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी रहा हैं. बताया जा रहा है कि तुषार 30 बीघा ज़मीन बेचकर बिज़नेस करना चाहता था, जिसका पिता विरोध कर रहा था.

तुषार के पिता ने ही की हत्या

सुन्दर त्यागी को शक हो गया था कि तुषार ने जमीन के लिए उसकी हत्या की साजिश रची है और इसके लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी गई है, जिसके बाद सुंदर त्यागी ने अपने बेटे को ही रास्ते से हटा दिया. 

सोमवार को पिता ने खाना मंगाने के बहाने से बेटे को बुलाया जिसके बाद उसे रास्ते में अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद आरोपी शव को स्कॉर्पियो में पांची अंडरपास के पास छोड़कर फरार हो गए. मंगलवार को तुषार की पत्नी शिखा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तुषार सोमवार की रात क़रीब आठ बजे थोड़ी देर में आने की बात कहकर निकला था. 

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पत्नी शिखा त्यागी ने पुलिस को दी तहरीर

पत्नी का कहना है कि करीब एक घंटे बाद तुषार ने फोन कर बताया कि उसे बिट्टू त्यागी और कुछ अन्य साथी जंगल की ओर ले जा रहे हैं और मारने की बात कह रहे हैं. इसके बाद दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए. जिसके बाद पत्नी ने परिजनों और दूसरे लोगों के साथ उसकी तलाश शुरू की. इसी बीत रात 11 बजे उनके पास एक और फ़ोन आया जिसमें बिट्टू ने बताया कि तुषार को गोली मार दी गई है. 

पुलिस ने जब जाँच की और सीसीटीवी की तलाश की तो तुषार की हत्या में पिता सुंदर त्यागी और उसका दोस्त दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है. वहीं घटना में नामज़द दो आरोपी बिट्टू त्यागी और तरुण त्यागी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है. पुलिस इन दोनों की भूमिका की भी जाँच कर रही है. 

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News Tushar Tyagi Murder Case
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