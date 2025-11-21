यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान

उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल और बिजली से जुड़ी अन्य परेशानियों के समाधान को लेकर यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत दिसंबर महीने से बिजली विभाग द्वारा 'बिल राहत योजना' की शुरुआत की जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं की बिजली चोरी, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

गुरुवार को शक्ति भवन में कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने 'बिल राहत योजना' की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि ये योजना बिजली चोरी, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड जैसे मामलों के समाधान के लिए काफी लाभदायक होगी.

दिसंबर से होगी 'बिल राहत योजना' की शुरुआत

डॉ आशीष ने कहा कि इसके तहत पहली बार में सरचार्ज पूरी तरह माफ करने से लेकर मूलधन में भारी छूट तक दी जाएगी. लॉन्ग अनपेड और नेवर पेड बिलों को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा से लेकर बिजली चोरी के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी. इसके लिए बिजली कर्मचारी घर-घर जाएंगे और उपभोक्ताओं कसे संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए जागरुक करेंगे.

उपभोक्ताओं को दी जाएंगी कई राहत

कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने कहा कि अगर उपभोक्ता एक बार में पूरा बकाया जमा करता है तो बकाए पर सरचार्ज में सौ फीसद की छूट के साथ मूलधन में भी 25 फीसदी की छूट दी जाएगी. ये योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी.

यूपी में कुल 5412443 उपभोक्ता है जो नेवर पेड में आते हैं इन पर 16105 करोड़ी रुपये का बकाया है. वहीं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की संख्या 9145985 है. इन पर बतौर मूल धनराशि 15100 करोड़ रुपये का बकाया है. सरचार्ज मिलाकर इन दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर ये राशि 45980 करोड़ रुपये तक हो जाती है. यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है, इससे विभाग को भी फायदा होगा.

