हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP IAS PCS Transfer: यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, दो IAS और आठ PCS अधिकारियों के तबादले, देखें- लिस्ट

UP IAS PCS Transfer: यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, दो IAS और आठ PCS अधिकारियों के तबादले, देखें- लिस्ट

UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को दो आईएएस अधिकारियों और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं. विभाग की ओर से तत्काल नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में लगातार प्रशासनिक फेरबदल किए जा रही हैं. इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है. जिसके तरह कई अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं.  यूपी सरकार ने इसी क्रम में दो आईएएस और 8 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है. इनमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव आईएएस रमेश कुमार को विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, 

वहीं दूसरी तरफ आईएएस श्रीलधर सिंह यादव को विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भेज दिया गया है. इन दो आईएएस अधिकारियों के साथ आठ पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है. 

इन अधिकारियों का भी हुआ तबादला

इनमें इटावा के उपजिलाधिकारी हरी प्रताप सिंह को उपजिलाधिकारी यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण भेजा गया है. प्रतीक्षारत पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र को उपजिलाधिकारी नोएडा बनाया गया है. नवनियुक्त विशाल सारस्वत को एसडीएम (प्रशिक्षु) अंबेडकर नगर बनाया गया है. 

जानें- किसे कहां मिली जिम्मेदारी?

संबद्ध राजस्व परिषद स्वाति शुक्ला को बाल विकास एवं पुष्टाहार के तौर पर तैनात किया गया हैं वहीं प्रतीत त्रिपाठी को संबद्ध राजस्व परिषद से उपजिलाधिकारी रामपुर बनाया गया है. संतोष कुमार ओझा को संबद्ध राजस्व परिषद से उपजिलाधिकारी मिर्जापुर, विवेक राजपूत को संबद्ध राजस्व परिषद से उपजिलाधिकारी रायबरेली बनाया गया. 

बदायूं की उपजिलाधिकारी प्रियंका को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) गौतमबुद्धनगर में तैनात किया गया है. गुरुवार को विभाग की ओर से ट्रांसफ़र की लिस्ट भी जारी कर दी गई हैं. जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उन्हें जल्द से जल्द नई जिम्मेदारी को संभालने के निर्देश दिए गए हैं. 

यूपी में लगातार प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं नए सूची आने के बाद इन विभागों में आने वाले समय में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं. 

Published at : 21 Nov 2025 11:46 AM (IST)
