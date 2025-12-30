यूपी में ठंड से कांपे लोग, बरेली से गोरखपुर तक घने की कोहरे की चादर, 25 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट
UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का अटैक जारी हैं. प्रदेश में आज भी 57 जिलों में घने कोहरे से अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. एक जनवरी को बारिश के आसार है.
उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही हैं. फ़िलहाल लोगों को इससे राहत मिलते नहीं दिख रही हैं, सुबह और शाम के समय जबर्दस्त ठंड हैं, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं. घने कोहरे और शीत दिवस की वजह से मुसीबतें और बढ़ गई हैं. लोग अलाव का सहारा लेने के मजबूर हैं. प्रदेश में आने वाले दिनों में भी कोहरे और कोल्ड डे का अटैक जारी रहेगा. मौसम विभाग ने एक जनवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश की चेतावनी दी है.
मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 30 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में घने कोहरे और शीत दिवस का सिलसिला जारी रहेगा. कई जगहों पर अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते जीरो मीटर विजिबिलिटी देखने को मिलेगी. चारों तरफ सफेद कोहरे की चादर छाई रहेगी. ऐसे में लोगों को सड़कों पर सावधान रहने की सलाह दी गई है.
इन जिलों में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी
यूपी में आज बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर व आसपास के इलाकों मं आज अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई हैं. इन जिलों में आज शीत दिवस का भी अलर्ट दिया गया है.
हरदोई, बदायूं, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और बलिया में घने कोहरे के साथ शीत दिवस की चेतावनी दी गई है. जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सँभल, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और मऊ में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई हैं.
यूपी में बुधवार को भी कोहरे और ठंड का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि एक जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आएगा. ऐसे में मेरठ, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद जैसे जिलों में बारिश की आसार बन रहे हैं. इन जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. प्रदेश में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. इसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.
