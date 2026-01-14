यह जानकारी देते हुए मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कल रात 12 बजे से ही स्नान प्रारंभ है. 15 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान पर्व से पूर्व बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान कर लिया है.