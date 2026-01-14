हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Magh Mela 2026: मकर संक्रांति से पहले प्रयागराज में 50 लाख ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 1 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति से पहले एकादशी पर बुधवार दोपहर तक 50 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 02:04 PM (IST)
माघ मेले में स्नान करते साधु

प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति से पूर्व बुधवार को एकादशी पर दोपहर 12 बजे तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई.
यह जानकारी देते हुए मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कल रात 12 बजे से ही स्नान प्रारंभ है. 15 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान पर्व से पूर्व बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान कर लिया है.
Published at : 14 Jan 2026 02:04 PM (IST)
Makar Sankranti UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS Magh Mela 2026

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

