हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकड़ाके की ठंड में भी आस्था की भारी भीड़, गंगा घाट पर आरती में शामिल श्रद्धालुओं की हैरान करने वाली तस्वीरें

कड़ाके की ठंड में भी आस्था की भारी भीड़, गंगा घाट पर आरती में शामिल श्रद्धालुओं की हैरान करने वाली तस्वीरें

Varanasi News: वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जनवरी के पहले सप्ताह में आस्था की ऐसी तस्वीर को देख कर हर कोई हैरान है!

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 09 Jan 2026 07:28 AM (IST)
Varanasi News: वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जनवरी के पहले सप्ताह में आस्था की ऐसी तस्वीर को देख कर हर कोई हैरान है!

कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची

1/8
कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद 8 जनवरी को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जनवरी के पहले सप्ताह में भी गंगा घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी.
कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद 8 जनवरी को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जनवरी के पहले सप्ताह में भी गंगा घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी.
2/8
शीतलहर के असर के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कमजोर नहीं पड़ी और लोग घंटों घाट पर डटे रहे. ठंडी हवा के बावजूद गंगा आरती देखने का उत्साह साफ नजर आया.
शीतलहर के असर के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कमजोर नहीं पड़ी और लोग घंटों घाट पर डटे रहे. ठंडी हवा के बावजूद गंगा आरती देखने का उत्साह साफ नजर आया.
Published at : 09 Jan 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Ganga Aarti UP NEWS VARANASI NEWS

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
इंडिया
'I-PAC रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग
'रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग
जनरल नॉलेज
Pravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
नौकरी
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget