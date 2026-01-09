एक्सप्लोरर
कड़ाके की ठंड में भी आस्था की भारी भीड़, गंगा घाट पर आरती में शामिल श्रद्धालुओं की हैरान करने वाली तस्वीरें
Varanasi News: वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जनवरी के पहले सप्ताह में आस्था की ऐसी तस्वीर को देख कर हर कोई हैरान है!
कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची
Published at : 09 Jan 2026 07:28 AM (IST)
