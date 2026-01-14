Magh Mela 2026 में बाबा बने आकर्षण का केंद्र, महंगी गाड़ियों का काफिला लाए हैं साथ, डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं चर्चा, Pics

एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची तो उनके आश्रम में इनकी दोनों गाड़ियां खड़ी थी. एबीपी न्यूज़ से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें डिफेंडर भी पसंद है ,पोर्शे भी पसंद है, बुलेट भी पसंद है , घोड़ा भी पसंद है, प्लेन भी पसंद है .