भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने स्नातक और शिक्षक विधान परिषद् की 11 सीटों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं. अजय राय ने 29 दिसंबर, सोमवार को 11 सीटों के लिए सांसदों और पूर्व सांसदों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया.

बता दें अजय राय पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस यह चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी.

पर्यवेक्षकों की तैनाती के संदर्भ में एक पत्र में अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद क्षेत्रों हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संस्तुति के उपरान्त संलग्न सूची के कांग्रेसजनों को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है. उपरोक्त कांग्रेसजनों से अपेक्षा है कि वे सौंपी गयी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे.

MLC चुनाव में कांग्रेस ने किसे बनाया पर्यवेक्षक?

इलाहाबाद (स्नातक): उज्जवल रमण सिंह (सांसद) एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी (पूर्व मंत्री) बरेली-मुरादाबाद (शिक्षक): कुंवर दानिश अली (पूर्व सांसद) एवं फूल कुंवर (पूर्व विधायक) लखनऊ (स्नातक/शिक्षक): किशोरी लाल शर्मा (सांसद) एवं पी.एल. पुनिया (पूर्व सांसद) मेरठ: इमरान मसूद (सांसद) एवं हरेन्द्र अग्रवाल (पूर्व MLC) गोरखपुर-फैजाबाद (शिक्षक): तनुज पुनिया (सांसद) एवं अखिलेश प्रताप सिंह (पूर्व विधायक) वाराणसी: भगवती प्रसाद चौधरी (पूर्व विधायक) एवं पशुपति नाथ राय (पूर्व विधायक) मेरठ-सहारनपुर (शिक्षक - कोऑर्डिनेटर): बाकिर हुसैन उर्फ बाकर हुसैन आगरा: राकेश राठौर (सांसद) एवं विवेक बंसल (पूर्व MLC)

गौरतलब है कि एमएलसी सीटों के निर्वाचन में स्नातक मतदाता ही मतदान कर सकेंगे. इस चुनाव के लिए कांग्रेस शुरू से ही मतदाता सूची तैयार करने से लेकर प्रचार तक में जुटी है. उधर, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाएगी.

सपा पहले ही इन 11 में से पांच सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है. सपा ने लखनऊ स्नातक सीट से कांति सिंह ,गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक कोटे की सीट पर कमलेश यादव,वाराणसी - मिर्जापुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लाल बिहारी यादव, खंड स्नातक सीट से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से मानसिंह को उम्मीदवार बनाया है.

