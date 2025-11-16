बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता को मिला शस्त्र लाइसेंस, घर पर फायरिंग के बाद हुआ फैसला

उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी को जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस जारी किया है. यह निर्णय उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार (16 नवंबर) को इसकी पुष्टि की. जगदीश पाटनी, जो सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रह चुके हैं.

उन्होंने अपने पैतृक आवास पर एक आपराधिक गिरोह द्वारा हुई गोलीबारी के बाद शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. इस हमले के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था.

दिशा पटानी के पिता को मिला रिवॉल्वर और पिस्तौल का लाइसेंस

बरेली के जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने बताया कि पाटनी ने हमले के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और उन्हें रिवॉल्वर/पिस्तौल का लाइसेंस प्रदान कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद पाटनी की सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हो गई है. यह घटना 12 सितंबर 2025 की है, जब मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने पाटनी के घर के बाहर लगभग 10 गोलियां चलाई थीं. इस मामले में बरेली कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के दौरान 17 सितंबर को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ), हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रवींद्र और अरुण नाम के दो संदिग्ध मारे गए थे.

पाटनी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जारी: अनुराग आर्य

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुष्टि की कि जगदीश पाटनी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद भी पुलिस सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और पाटनी परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. जगदीश पाटनी के शस्त्र लाइसेंस मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है. अब वे किसी भी आपात स्थिति में अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा सकते हैं. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही लाइसेंस का उपयोग करना होगा.

कानून का पालन करें लोग- पुलिस अधिकारी

इस घटना ने बरेली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के महत्व को फिर से उजागर किया है. पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. दिशा पाटनी के पिता को शस्त्र लाइसेंस मिलने के बाद उनके और परिवार के प्रति सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और यह कदम भविष्य में उनके जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा.

