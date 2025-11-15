‘तेजस्वी, संजय, रमीज का नाम लें तो चप्पल उठा कर मारा जाएगा’ रोहिणी आचार्य का सनसनीखेज दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के एक दिन बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया. वहीं अब इस मामले पर उनका बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज ने मुझे परिवार से निकाला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए दावा किया कि इन लोगों का नाम लेने पर आपको गालियां दी जाएंगी और आपको चप्पल उठाकर मारा जाएगा.

दरअसल, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट पहुँचीं. उन्होंने कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है. आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज़ से जाकर पूछना चाहिए. उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है."

ये लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते- रोहिणी आचार्य

उन्होंने आगे कहा कि ये लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते. रोहिणी ने कहा, ''पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों हारी. जो चाणक्य बनेगा तो उसे से ही न सवाल पूछिएगा. जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश-दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? संजय यादव और रमीज़ का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और गालियां दी जाती हैं.''

रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से बनाई दूरी!

बता दें कि बिहार की सियासत में शनिवार (15 नवंबर) को उस समय हलचल मच गई, जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया. इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाने का भी ऐलान किया. रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, ''मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं.''