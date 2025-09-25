उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नवरात्र में माता दुर्गा का मंदिर बुलडोजर से गिराए जाने के बाद बवाल हो गया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जबरदस्त आक्रोश है. इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भी इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को फोन लगा दिया. हालांकि उनकी बात सीएम योगी से नहीं हो पाई.

दरअसल सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर विकास भवन कार्यालय से सटे वर्षों पुराने मंदिर को प्रशासन ने सोमवार की रात दो बजे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. गौरतलब है कि टूटे मंदिर में हनुमानजी, भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान थीं. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर और उसमें स्थापित प्रतिमाएं 50 साल पुरानी हैं.

बिना सूचना के मंदिर पर चलाया बुलडोजर

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही धर्मगुरुओं को विश्वास में लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई.

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल भी पहुंच गए उन्होंने सीधे शासन में फोन लगा दिया. ये फ़ोन एक बड़े अधिकारी ने उठाया, जिसके बाद सांसद ने कहा कि आपको संज्ञान में देना है कि प्रशासन ने एक प्राचीन मंदिर को तुड़वा दिया है, जब उन्होंने इसे लेकर एसडीएम से सवाल किया कि ये ऑर्डर किसका था- हाई कोर्ट का या डीएम का था, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

बीजेपी सांसद ने मिलाया सीएम योगी को फोन

बीजेपी सांसद ने कहा कि इस घटना से नाराज होकर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं. सांसद ने कहा इस बारे में वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उनके संज्ञान में लाएंगे. इलाके के सब धर्मगुरु प्रशासन के विरोध में खड़े हुए हैं. इसलिए उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए.

जगदंबिका पाल ने कहा कि ये मंदिर विकास भवन के कैंपस में नहीं था, बावजूद प्रशासन ने उसे तुड़वा दिया है. स्थानीय लोगों को सवाल है कि बुलडोजर माफियाओं पर चलेगा या फिर हमारे मंदिरों पर शासन को ये साफ करना चाहिए.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं. बीजेपी सांसद ने अधिकारी से बात करके उनकी बात तत्काल सीएम योगी तक पहुंचाने का अल्टीमेटम दे दिया.

