हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIMD UP Weather Today: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट

IMD UP Weather Today: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट

IMD UP Weather Forecast Today 25 September: उत्तर प्रदेश में आज से फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है. दशहरा से पहले प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी. जल्द ही सर्दी दस्तक देने जा रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 25 Sep 2025 11:02 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम एकदम साफ बना हुआ है, जिसकी वजह से उमस और गर्मी का दौर शुरू हो गया है. इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अच्छी खबर दी है. आज (25 सितंबर) से अगले पांच दिन फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है. 

मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना बनी हुई है ऐसे में नोएडा, मेरठ, आगरा समेत तमाम इलाकों में धूप निकलेगी, जबकि पूर्वांचल में मौसम बदलता हुआ दिख रहा है. यहां प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है. 

आज इन जिलों में होगी बारिश 

मौसम विभाग का कहना है कि आज पूर्वांचल के सोनभद्र, चंदौली, मीरजापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर महाराज गंज और सिद्धार्थनगर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं, लेकिन, कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है.  

अगले 5 दिन जारी रहेगा बारिश का दौर

शुक्रवार से बारिश का सिलसिला और तेज होने जा रहा है. इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर और पूर्वांचल में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. फिलहाल कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात या भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है. 

27 से 29 सितंबर तक दोनों संभागों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि 30 सितंबर को पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर जबकि पूर्वांचल में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं. बारिश की वजह से इन जगहों पर लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिलेगी. अधिकतम या न्यूनतम तापमान में खास असर नहीं पड़ेगा. 

मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही प्रदेश में बारिश का दौर एकदम खत्म हो जाएगा. फिलहाल गिनी-चुनी जगहों पर ही बारिश हो रही है.

Published at : 25 Sep 2025 07:22 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
