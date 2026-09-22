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उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो गया है. उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर 16 अक्टूबर को चुनाव कराया जाएगा, इस चुनाव की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हो जाएगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 22 Sep 2026 12:47 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने तीन राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है. इनमें उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट और उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा. चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है.उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव 16 अक्टूबर को कराया जाएगा. जिसके लिए अब सियासी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है.

उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल पूरा हो रहा है. ऐसे में उनकी सीट पर चुनाव कराया जाएगा. चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कराया जाएगा और वोटिंग होगी. उसी दिन ही मतगणना होगी और चुनाव के नतीजों को भी ऐलान कर दिया जाएगा. 

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चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए 29 सितंबर से चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. अगर कोई उम्मीदवार अपने नामांकन को वापस लेना चाहता है तो 9 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है. नरेश बंसल का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है. 

मतदान का समय सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित किया गया है. 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके बाद चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा. 19 अक्टूबर तर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. 

उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने है. इसमें अब पांच महीनों से भी कम का समय बचा है. ऐसे में होने वाला ये राज्यसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है. चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है. बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ने दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. बता दें कि उत्तराखंड के साथ यूपी की भी दस राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 22 Sep 2026 12:47 PM (IST)
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