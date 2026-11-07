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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड30 लाख दीयों से रौशन हुई अयोध्या, लेजर-ड्रोन शो ने बांधा समां... दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें

30 लाख दीयों से रौशन हुई अयोध्या, लेजर-ड्रोन शो ने बांधा समां... दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें

अयोध्या में शनिवार को 10वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां सूरय नदी के किनारे बने 56 घाट लाखों दीयों से जगमगा उठे. दीपोत्सव में ना केवल जमीन, बल्कि आसमान भी 2,000 से अधिक ड्रोन शो से जगमगा उठा.

Written By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Nov 2026 11:22 PM (IST)
अयोध्या में शनिवार को 10वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां सूरय नदी के किनारे बने 56 घाट लाखों दीयों से जगमगा उठे. दीपोत्सव में ना केवल जमीन, बल्कि आसमान भी 2,000 से अधिक ड्रोन शो से जगमगा उठा.

30 लाख दीयों से रौशन हुई अयोध्या

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अयोध्या में आज (7 नवंबर) 10वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां सूरय नदी के किनारे बने 56 घाट लाखों दीयों से जगमगा उठे. इन घाटों पर 30 लाख दीये जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया.
अयोध्या में आज (7 नवंबर) 10वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां सूरय नदी के किनारे बने 56 घाट लाखों दीयों से जगमगा उठे. इन घाटों पर 30 लाख दीये जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में शामिल होकर सरयू नदी के तट पर आरती की और बाद में राम की पैड़ी समेत सरयू के किनारे बने घाटों पर दीपों की रोशनी का नजारा देखा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में शामिल होकर सरयू नदी के तट पर आरती की और बाद में राम की पैड़ी समेत सरयू के किनारे बने घाटों पर दीपों की रोशनी का नजारा देखा.
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आज दीपोत्सव 2026 के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया. वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर पवित्र संध्या और अनगिनत दीपों का आनंद लिया.
आज दीपोत्सव 2026 के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया. वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर पवित्र संध्या और अनगिनत दीपों का आनंद लिया.
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दीपोत्सव 2026 की संध्या पर अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भव्य लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया. जिसके बाद कार्यक्रम मे चार चांद लग गए.
दीपोत्सव 2026 की संध्या पर अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भव्य लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया. जिसके बाद कार्यक्रम मे चार चांद लग गए.
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अयोध्या के 56 घाटों पर 30 लाख से भी अधिक दीये एक साथ जलाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए. दीपोत्सव में ना केवल जमीन, बल्कि आसमान भी 2,000 से अधिक ड्रोन शो और भव्य लेजर शो से जगमगा उठा, जिसने रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया.
अयोध्या के 56 घाटों पर 30 लाख से भी अधिक दीये एक साथ जलाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए. दीपोत्सव में ना केवल जमीन, बल्कि आसमान भी 2,000 से अधिक ड्रोन शो और भव्य लेजर शो से जगमगा उठा, जिसने रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया.
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सरयू तट के समीप पुष्पक विमान रूपी हेलीकाप्टर से प्रभु श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूप उतरे तो स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े खड़े थे. प्रभु श्रीराम के आगमन के साथ ही श्रद्धालुओं के जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा मैदान गूंज उठा.
सरयू तट के समीप पुष्पक विमान रूपी हेलीकाप्टर से प्रभु श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूप उतरे तो स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े खड़े थे. प्रभु श्रीराम के आगमन के साथ ही श्रद्धालुओं के जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा मैदान गूंज उठा.
Published at : 07 Nov 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ayodhya NEWS Deepotsav 2026

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