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30 लाख दीयों से रौशन हुई अयोध्या, लेजर-ड्रोन शो ने बांधा समां... दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें
अयोध्या में शनिवार को 10वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां सूरय नदी के किनारे बने 56 घाट लाखों दीयों से जगमगा उठे. दीपोत्सव में ना केवल जमीन, बल्कि आसमान भी 2,000 से अधिक ड्रोन शो से जगमगा उठा.
30 लाख दीयों से रौशन हुई अयोध्या
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Published at : 07 Nov 2026 11:18 PM (IST)
Tags :UP NEWS Ayodhya NEWS Deepotsav 2026
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