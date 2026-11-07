30 लाख दीयों से रौशन हुई अयोध्या, लेजर-ड्रोन शो ने बांधा समां... दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें

अयोध्या के 56 घाटों पर 30 लाख से भी अधिक दीये एक साथ जलाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए. दीपोत्सव में ना केवल जमीन, बल्कि आसमान भी 2,000 से अधिक ड्रोन शो और भव्य लेजर शो से जगमगा उठा, जिसने रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया.