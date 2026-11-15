'पहले नौकरी निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल जाती थी', CM योगी का सपा पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (15 नवंबर) को लखनऊ में आयोजित टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में जब नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल जाती थी. जिसने रसीद कटवाई उसकी ही नौकरी लगती थी. उस समय प्रदेश में अराजकता, दंगे और कर्फ्यू आम बात थी. आज प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है. अब न कर्फ्यू है और न दंगा, सब चंगा है.

सीएम योगी ने आगे कहा, "पहले इन्वेस्टर यूपी में नहीं आते थे. वो आने से डरते थे. हमारी सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है. नकल माफिया को खत्म किया गया है. प्रदेश में अब युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है."

'ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मुफ्त में दी जमीन'

मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का जिक्र करते हुए कहा, "ऑपरेशन सिंदूर से पहले ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ में जमीन दी गई थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान व्यस्त होने के कारण उन्होंने मुझे उद्घाटन करने को कहा. जमीन देने से पहले मेरी DRDO के अफसरों के साथ बैठक हुई. मैंने उनसे साफ कहा कि, जमीन मुफ्त में देंगे लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी. मैने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश के कॉलेजों से पढ़े युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए."

'टैबलेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करें'

मुख्यमंत्री ने टैबलेट पाने वाले छात्र-छात्राओं से कहा कि इसका उपयोग पढ़ाई और नई चीजें सीखने के लिए करें. कोरोना काल में जब पढ़ाई बाधित हुई थी, तब सरकार ने तय किया था कि इसका असर बच्चों के भविष्य पर नहीं पड़ने दिया जाएगा. इसी उद्देश्य से दो करोड़ टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया.

उन्होंने बताया कि पहले चरण में पांच लाख टैबलेट वितरित किए गए थे. रविवार को लखनऊ मंडल के चार जिलों के 53 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि दुनिया की नई जानकारियां हासिल करने, महत्वपूर्ण सूचनाएं सुरक्षित रखने और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने में टैबलेट का इस्तेमाल करें.

'युवाओं में बजरंगबली की ताकत है'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आपके अंदर बजरंगबली जैसी ताकत है. बजरंगबली को भी उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि देश की 56 फीसदी आबादी युवा है, जबकि उत्तर प्रदेश की करीब 60 फीसदी आबादी युवाओं की है. सरकार युवाओं को उनकी ताकत और क्षमता का एहसास कराने का काम कर रही है.

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