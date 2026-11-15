अखिलेश के PDA दलित सम्मेलन में अपमान! बौद्ध वंदना में नहीं खड़े हुए सांसद मोहिबुल्लाह नदवी

आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसकी अब चर्चा हो रही है. सम्मेलन में बौद्ध वंदना के समय रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी अपनी जगह पर बैठे रहे, जबकि मंच पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत दूसरे नेता सम्मान में खड़े हो गए. इस दौरान सांसद के खड़े नहीं होने को लेकर सवाल उठने लगे.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जीआईसी मैदान में समाजवादी पार्टी की ओर से विशाल दलित महासम्मेलन आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए. उनके पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े सपा नेता भी पहुंचे थे.

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अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान जब बौद्ध वंदना शुरू हुई तो मंच पर मौजूद अखिलेश यादव अपनी जगह से खड़े हो गए. उनके साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव और मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी खड़े हुए. हालांकि, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी अपनी जगह पर बैठे रहे.

बौद्ध वंदना के समय सांसद के बैठे रहने का यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. एक तरफ मंच पर मौजूद सपा के बड़े नेता खड़े होकर वंदना में शामिल हुए, वहीं सांसद नदवी के बैठे रहने पर लोगों का ध्यान गया.

कई दलों के नेता भी हुए शामिल

इस दलित महासम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक चेहरे शामिल हुए. आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस से जुड़े नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे.

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सपा के इस सम्मेलन को दलित समाज के बीच पार्टी की राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, बौद्ध वंदना के दौरान सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खड़े नहीं होने का मामला अब सम्मेलन की दूसरी चर्चाओं के बीच सुर्खियों में आ गया है.