अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अयोध्या महानगर संगठन में बड़ा बदलाव किया है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यहां पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बड़े चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी है. जिसके तहत श्याम कृष्ण श्रीवास्तव को अयोध्या महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया है. सपा ने इससे संबंधित जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी हैं.

उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंजूरी के बाद श्याम कृष्ण श्रीवास्तव को पार्टी का अयोध्या महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया. इसके साथ ही चंद्र यादव को महानगर उपाध्यक्ष और हामिद जाफर मीसम को महासचिव बनाया गया है.

UP की इन 84 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर, 2024 में 50-50 था मुकाबला

अयोध्या महानगर क्षेत्र में सपा ने बदलाव

श्यामलाल पाल ने कहा कि ये फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहमति से लिया गया है. अयोध्या में सपा के संगठन में किया गया ये बदलाव आगामी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. श्याम कृष्ण श्रीवास्तव सवर्ण समाज से आते हैं. जबकि चंद्र यादव ओबीसी और हामिद जाफर अल्पसंख्यक समाज से आते हैं. ऐसे में इन नई नियुक्तियों को सपा के पीडीए फॉर्मूले से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

सपा नेता श्याम कृष्ण श्रीवास्तव अयोध्या के ही महाजनीटोला के रहने वाले हैं काफी समय से सपा के साथ जुड़े हुए हैं. इससे पहले भी वो अयोध्या महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं. वहीं चंद्र यादव यहां के वासुदेव घाट के रहने वाले और हामिद जाफ़र मीसम राठहवेली क्षेत्र के रहने वाले हैं और अयोध्या से ज़मीन स्तर पर जुड़े हुए हैं.

अयोध्या में सपा संगठन में इस बदलाव को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ज़मीन स्तर पर अपने संगठन को मज़बूत करने में जुटी हुई है. अयोध्या महानगर में नामित किए ये पदाधिकारी इसी क्रम का एक कदम है.

राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'