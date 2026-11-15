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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओवैसी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे'

ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे'

राजेंद्र पाल गौतम ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने यूपी में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 15 Nov 2026 02:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है.AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मेरठ में कांग्रेस और सपा को लेकर की गयी टिप्पणियों पर यूपी प्रभारी कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने पलटवार करते हुए कहा, "उन्हें जो स्क्रिप्ट लिखकर दी गई है, वे वही पढ़ रहे हैं." 

इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से चिंता के सवाल पर कहा, "हम उनके गठबंधन से क्यों चिंता करेंगे ? हम अपना कम करेंगे. हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है और. अपने भविष्य का फैसला जनता तय करेगी." वहीं उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की सीटों को लेकर कहा कि 17 नवंबर को दोनों पार्टियों के नेताओं की मीटिंग होनी है, जो भी तय होगा वो सामने आ जाएगा.

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इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा 

राजेंद्र पला गौतम ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सिर्फ इतना ही कहा कि वो क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता. जनता समझदार है और खुद अपना निर्णय लेगी. उन्होंने दावा किया कि हम यूपी की ओर देख रहे हैं इधर-उधर  देखने का समय नहीं है. इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. उनका गठबंधन या पार्टी क्या कर रही है इससे हमें क्या लेना-देना ? उन्होंने स्पष्ट किया कि हजारों पार्टी हैं जो चुनाव में जाती हैं, अब ये जनता तय करेगी. उनके कहने से क्या होगा >

सपा से सीटों पर जल्द होगा फैसला 

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा 181 सीटों की संख्या का खुलासा होने पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 17 नवंबर को दोनों पार्टी के नेताओं की मीटिंग होनी है. जिसमें बातचीत होगी और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी दी जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन के तहत ही चुनाव में जाएंगे.

इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा हैदराबाद में दिए गए बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर कहा कि आज वाकई लोकतंत्र खत्म है. चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी लोगों का वोटिंग राईट खत्म कर रही है. किन परिस्थितियों में मिला था. इसलिए अब बीजेपी और आरएसएस को सब समझ चुके हैं. उन्होंने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 15 Nov 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Rajendra Pal Gautam UP NEWS
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