ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे'

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है.AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मेरठ में कांग्रेस और सपा को लेकर की गयी टिप्पणियों पर यूपी प्रभारी कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने पलटवार करते हुए कहा, "उन्हें जो स्क्रिप्ट लिखकर दी गई है, वे वही पढ़ रहे हैं."

इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से चिंता के सवाल पर कहा, "हम उनके गठबंधन से क्यों चिंता करेंगे ? हम अपना कम करेंगे. हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है और. अपने भविष्य का फैसला जनता तय करेगी." वहीं उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की सीटों को लेकर कहा कि 17 नवंबर को दोनों पार्टियों के नेताओं की मीटिंग होनी है, जो भी तय होगा वो सामने आ जाएगा.

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इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा

राजेंद्र पला गौतम ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सिर्फ इतना ही कहा कि वो क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता. जनता समझदार है और खुद अपना निर्णय लेगी. उन्होंने दावा किया कि हम यूपी की ओर देख रहे हैं इधर-उधर देखने का समय नहीं है. इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. उनका गठबंधन या पार्टी क्या कर रही है इससे हमें क्या लेना-देना ? उन्होंने स्पष्ट किया कि हजारों पार्टी हैं जो चुनाव में जाती हैं, अब ये जनता तय करेगी. उनके कहने से क्या होगा >

सपा से सीटों पर जल्द होगा फैसला

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा 181 सीटों की संख्या का खुलासा होने पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 17 नवंबर को दोनों पार्टी के नेताओं की मीटिंग होनी है. जिसमें बातचीत होगी और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी दी जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन के तहत ही चुनाव में जाएंगे.

इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा हैदराबाद में दिए गए बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर कहा कि आज वाकई लोकतंत्र खत्म है. चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी लोगों का वोटिंग राईट खत्म कर रही है. किन परिस्थितियों में मिला था. इसलिए अब बीजेपी और आरएसएस को सब समझ चुके हैं. उन्होंने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया.

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