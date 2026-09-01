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वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश चलते प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है तो वहीं वरुणा नदी भी अब उफान पर है.
वाराणसी में बाढ़ का खतरा
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Published at : 01 Sep 2026 07:39 AM (IST)
Tags :UP NEWS VARANASI NEWS
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