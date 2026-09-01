वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़

गंगा घाट के बिल्कुल नजदीक संपन्न किए जाने वाले कार्य अब गलियों और काशी के सड़कों पर पूरे किए जा रहे हैं तो वहीं वरुणा तटवर्ती क्षेत्र के लोग अब अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं.