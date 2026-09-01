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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़

वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश चलते प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है तो वहीं वरुणा नदी भी अब उफान पर है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 01 Sep 2026 07:39 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश चलते प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है तो वहीं वरुणा नदी भी अब उफान पर है.

वाराणसी में बाढ़ का खतरा

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वरुणा तटवर्ती क्षेत्र (नक्की घाट) के लोग अब बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं. दोनों नदियां इस सीजन के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही हैं.
वरुणा तटवर्ती क्षेत्र (नक्की घाट) के लोग अब बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं. दोनों नदियां इस सीजन के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही हैं.
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इसकी वजह से अब आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है. जहां एक तरफ वाराणसी के गंगा तटवर्ती क्षेत्र में हफ्तों से दैनिक आयोजन प्रभावित है.
इसकी वजह से अब आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है. जहां एक तरफ वाराणसी के गंगा तटवर्ती क्षेत्र में हफ्तों से दैनिक आयोजन प्रभावित है.
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गंगा घाट के बिल्कुल नजदीक संपन्न किए जाने वाले कार्य अब गलियों और काशी के सड़कों पर पूरे किए जा रहे हैं तो वहीं वरुणा तटवर्ती क्षेत्र के लोग अब अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं.
गंगा घाट के बिल्कुल नजदीक संपन्न किए जाने वाले कार्य अब गलियों और काशी के सड़कों पर पूरे किए जा रहे हैं तो वहीं वरुणा तटवर्ती क्षेत्र के लोग अब अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं.
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घरों में पानी पहुंचने की वजह से प्रभावित लोग ताला लगाकर राहत शिविर और अन्य मकानों की तरफ रुख कर रहे हैं.
घरों में पानी पहुंचने की वजह से प्रभावित लोग ताला लगाकर राहत शिविर और अन्य मकानों की तरफ रुख कर रहे हैं.
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इसके अलावा वाराणसी में रुक-रुक कर बारिश का भी दौर जारी है. मंगलवार को भी जनपद में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है.
इसके अलावा वाराणसी में रुक-रुक कर बारिश का भी दौर जारी है. मंगलवार को भी जनपद में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है.
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गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि लगातार हो रही है. ऐसे में अब काशी वालों के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं.
गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि लगातार हो रही है. ऐसे में अब काशी वालों के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं.
Published at : 01 Sep 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

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