यूपी चुनाव: 'दलित समाज इनका सफाया करने जा रहा', अखिलेश यादव का BJP पर हमला

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी और रणनीतिक दांव-पेच तेज हो चुके हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 'अंगद के पैर' का जिक्र करते हुए दावा किया कि दलित समाज बीजेपी का सफाया करने जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि देश में दलितों पर सबसे ज्यादा अन्याय यूपी में हुआ है. सपा प्रमुख ने पेपर लीक करने, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने समेत कई अन्य आरोप भी लगाए.

अखिलेश यादव ने कहा, ''कभी कभी बीजेपी के लोग पीडीए की परिभाषा बदलते हैं- पीडीए का दलित दमदार दलित. डी का मदलब दमदार दलित. जहां रामजी लाल सुमन हैं, नाम में राम है, लाल हमारा है. बीजेपी के फूल को हराने का काम हमारे रामजी लाल सुमन करेंगे. मीडिया के सामने हमने कहा कि जबसे बीजेपी की सरकार आई है दलित समाज पर उत्पीड़न हुआ है. देश में सबसे ज्यादा अन्याय दलितों पर यूपी में हुआ है.

'वो सिर्फ मूर्तियां नहीं तोड़ते, संविधान पर भी हमला करते हैं'

उन्होंने आगे कहा, ''पिछले 10 साल में 151 आंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ दी गईं. कार्रवाई तो किसी ने नहीं की, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की लगभग 200 मू्र्तियां तोड़ी हैं. वो सिर्फ मूर्तियां नहीं तोड़ते हैं, वो संविधान पर भी हमला करते हैं. संविधान है तो हक है. संविधान है तो लोकतंत्र बचेगा., जो लोग डबल इंजन की बात करते हैं, डबल जीरो की हार हुई है. हमारे दमदार लोग थे, हमारे साथ खड़े रहे.''

जेन जी, जेन अल्फा भी सरकार के खिलाफ है- अखिलेश यादव

यूपी के पूर्व सीएम ने हमला बोलते हुए कहा, ''जेन जी, जेन अल्फा सरकार के खिलाफ है. इसने ना सिर्फ सरकार को झुकाया बल्कि युवाओं की जो मांग थी उसे भी मानना पड़ा. पेपर लीक नहीं होता है, बीजेपी के लोग पेपर लीक कराने का काम करते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है. सबसे ज्यादा पेपर लीक यूपी में हुए हैं. 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए. ऐसा करने वाले ये कौन लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं.''

'सरकार चाहती है कि पीडीए समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाएं'

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, ''सरकार चाहती है कि हमारे पीडीए समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाएं, इसलिए इन्होंने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया. करीब 26 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं. शिक्षकों की सरकारी नौकरियां भी समाप्त हो गई. सरकारी नौकरी खत्म कर रही है. जहां स्कूल बंद किए हैं वहां दुकानें खोलेंगे. भेदभाव में यूपी नंबर 1 है. समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि कानून का राज स्थापित होगा.''

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