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In Pics: CM योगी, अखिलेश-डिंपल समेत UP के नेताओं का 80s ट्रेंड, तस्वीरों ने मचाई धूम
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया एआई ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 80's के दशक के लुक में तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. यूपी के कई नेताओं की भी इस ट्रेंड की तस्वीरें वायरल हो रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 80's ट्रेंड
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Published at : 10 Sep 2026 10:16 AM (IST)
Tags :UP NEWS
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