In Pics: CM योगी, अखिलेश-डिंपल समेत UP के नेताओं का 80s ट्रेंड, तस्वीरों ने मचाई धूम

सोशल मीडिया पर 80's की तस्वीरों को ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ जो हमेशा भगवा वस्त्रों में दिखाई देते हैं उनका ये लुक भी काफी पसंद किया जा रहा है