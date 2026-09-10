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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराज्यIn Pics: CM योगी, अखिलेश-डिंपल समेत UP के नेताओं का 80s ट्रेंड, तस्वीरों ने मचाई धूम

In Pics: CM योगी, अखिलेश-डिंपल समेत UP के नेताओं का 80s ट्रेंड, तस्वीरों ने मचाई धूम

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया एआई ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 80's के दशक के लुक में तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. यूपी के कई नेताओं की भी इस ट्रेंड की तस्वीरें वायरल हो रही है.

Written By : निखिल साहू  | Updated at : 10 Sep 2026 10:16 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया एआई ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 80's के दशक के लुक में तस्वीरें शेयर की जा रही हैं. यूपी के कई नेताओं की भी इस ट्रेंड की तस्वीरें वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 80's ट्रेंड

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सोशल मीडिया पर 80's की तस्वीरों को ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ जो हमेशा भगवा वस्त्रों में दिखाई देते हैं उनका ये लुक भी काफी पसंद किया जा रहा है
सोशल मीडिया पर 80's की तस्वीरों को ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ जो हमेशा भगवा वस्त्रों में दिखाई देते हैं उनका ये लुक भी काफी पसंद किया जा रहा है
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सपा मुखिया अखिलेश यादव को आपने अक्सर लाल टोपी को सफेद कुर्ते में देखा होगा लेकिन, इस तस्वीर में वो कोट-पैंट में एकदम एंग्री यंग मैन दिख रहे हैं.
सपा मुखिया अखिलेश यादव को आपने अक्सर लाल टोपी को सफेद कुर्ते में देखा होगा लेकिन, इस तस्वीर में वो कोट-पैंट में एकदम एंग्री यंग मैन दिख रहे हैं.
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डिंपल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी भी सियासी गलियारों में काफी पसंद की जाती है.
डिंपल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी भी सियासी गलियारों में काफी पसंद की जाती है.
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यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपनी 80's के दशक की तस्वीर बनाई है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया.
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपनी 80's के दशक की तस्वीर बनाई है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया.
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी 80's के दशक की तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी 80's के दशक की तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है.
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यूपी सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए. इस तस्वीर में वो भी काफी यंग दिखाई दे रहे हैं.
यूपी सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए. इस तस्वीर में वो भी काफी यंग दिखाई दे रहे हैं.
Published at : 10 Sep 2026 10:16 AM (IST)
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