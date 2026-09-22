यूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हो रही देरी को लेकर तीखा हमला किया है. राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही अंदरुनी कलह से जूझ रही है. अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच झगड़ा हो रहा है. अगर कोई फैसला करना है तो वो राहुल गांधी को ही करना होगा.

ओम प्रकाश राजभर ने ये बात बस्ती में कही, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. राजभर से जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर चुनाव में एक्टिव नहीं होने का सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही अपनी पार्टी की अंदरूनी कलह से गुजर रहे है.

अंदरूनी कलह से जूझ रही है सपा- राजभर

राजभर ने कहा कि चाचा-भतीजे में झगड़ा हो रहा है. उन्होंने प्रेस वार्ता में शिवपाल गुट के दो नेताओं को निकाल दिया और कहा कि पैसे की गर्मी है. जिसके बाद वो मीटिंग छोड़कर चले गए और पीडीए की परिभाषा बता दिए. खुद उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम आपस में लड़ रहे हैं.

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इमरान मसूद के बयानों पर राजभर ने कहा कि फैसला करना होगा तो राहुल गांधी करेंगे वह नहीं करेंगे. राहुल गांधी द्वारा छात्र गूँज आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उसका रिजल्ट उनको मिल ही गया. अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, ABVP जिसको भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहा जाता है उसने जीत दर्ज करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया है.

यूपी को चार हिस्सों में बांटने का दावा

ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इससे पहले देवरिया में उन्होंने यूपी को चार हिस्सों में विभाजित करने का दावा करके सियासी हलचलें बढ़ा दी है. राजभर ने दावा किया था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश में बांटा जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो वहां राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा.

राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. लंबे समय से इसके बंटवारे की बात हो रही है. बहन मायावती ने भी कहा था और हम लोग भी यही चाहते हैं, तमाम लोग अपने अलग-अलग बयान देते हैं. जब भी प्रदेश का बंटवारा होगा. पूर्वांचल राज्य बनेगा और जिस दिन पूर्वांचल का बंटवारा होगा राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा.

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