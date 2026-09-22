गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा

यूपी में फिर चाचा-भतीजे के बीच तनाव? अखिलेश-शिवपाल यादव को लेकर राजभर का दावा

यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अंदरुनी कलह से जूझ रही है. अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में झगड़ा है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Sep 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हो रही देरी को लेकर तीखा हमला किया है. राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही अंदरुनी कलह से जूझ रही है. अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच झगड़ा हो रहा है. अगर कोई फैसला करना है तो वो राहुल गांधी को ही करना होगा.

ओम प्रकाश राजभर ने ये बात बस्ती में कही, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. राजभर से जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान को लेकर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर चुनाव में एक्टिव नहीं होने का सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही अपनी पार्टी की अंदरूनी कलह से गुजर रहे है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट

अंदरूनी कलह से जूझ रही है सपा- राजभर

राजभर ने कहा कि चाचा-भतीजे में झगड़ा हो रहा है. उन्होंने प्रेस वार्ता में शिवपाल गुट के दो नेताओं को निकाल दिया और कहा कि पैसे की गर्मी है. जिसके बाद वो मीटिंग छोड़कर चले गए और पीडीए की परिभाषा बता दिए. खुद उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम आपस में लड़ रहे हैं. 

'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा..', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

इमरान मसूद के बयानों पर राजभर ने कहा कि फैसला करना होगा तो राहुल गांधी करेंगे वह नहीं करेंगे. राहुल गांधी द्वारा छात्र गूँज आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उसका रिजल्ट उनको मिल ही गया. अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, ABVP जिसको भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहा जाता है उसने जीत दर्ज करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया है.

यूपी को चार हिस्सों में बांटने का दावा

ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इससे पहले देवरिया में उन्होंने यूपी को चार हिस्सों में विभाजित करने का दावा करके सियासी हलचलें बढ़ा दी है. राजभर ने दावा किया था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश में बांटा जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो वहां राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा. 

राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. लंबे समय से इसके बंटवारे की बात हो रही है. बहन मायावती ने भी कहा था और हम लोग भी यही चाहते हैं, तमाम लोग अपने अलग-अलग बयान देते हैं. जब भी प्रदेश का बंटवारा होगा. पूर्वांचल राज्य बनेगा और जिस दिन पूर्वांचल का बंटवारा होगा राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा. 

UP चुनाव: दलित वोट बैंक पर नजर! मायावती को झटका देने की तैयारी में अखिलेश? 

Published at : 22 Sep 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
यूपी चुनाव: व्यापारियों को साधने के लिए सपा का प्लान, दिवाली से पहले दिया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
अखिलेश यादव की अयोध्या पर नजर, चुनाव से पहले इन्हें दी अहम जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
Exclusive: 'अखिलेश यादव की असली दुश्मन BJP नहीं बल्कि...', शहजाद पूनावाला की सपा चीफ को सलाह
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
विश्व
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद फैसला, बदले जा रहे हॉस्टल रूम के सीलिंग फैन
IIT बॉम्बे में छात्र के सुसाइड के बाद फैसला, बदले जा रहे हॉस्टल रूम के सीलिंग फैन
ट्रेंडिंग
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
बाइक के पीछे पिंजरा बनाकर ठूंसे 5 बच्चे, वीडियो वायरल
ऑटो
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
10 लाख ईको फ्रेंडली कारें बेचना का लक्ष्य, मारुति ने लॉन्च किए नए CNG वैरिएंट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget