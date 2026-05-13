प्रतीक यादव के निधन के बीच BJP का बड़ा फैसला, रद्द किए ये कार्यक्रम, पंकज चौधरी ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन के बीच पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अहम फैसला लिया है.

एक बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के निर्देश पर पार्टी का महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आज बुधवार 13 मई को जिला स्तर पर होने वाला विरोध प्रदर्शन भाजपा की नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के असामयिक निधन हो जाने के कारण आज स्थगित रहेगा.

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अखिलेश यादव ने क्या कहा?

इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुबह यहां स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) गये जहां प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है. बाद में संवाददाताओं से बातचीत में यादव ने कहा कि प्रतीक अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते थे और उनकी मृत्यु बहुत दुखद है. इस सवाल पर कि क्या प्रतीक की मौत मामले की जांच होनी चाहिये, सपा प्रमुख ने कहा, ‘‘परिवार जो फैसला करेगा, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा.’’

यादव ने कहा कि उन्होंने करीब दो महीने पहले प्रतीक से मुलाकात की थी और उस समय उन्होंने उनसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अपना कारोबार आगे बढ़ाने को कहा था. उन्होंने कारोबारी नुकसान की तरफ भी इशारा करते हुए कहा, ''कभी-कभी वित्तीय या जो कारोबार में नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं.'

बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी शोक प्रकट किया. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक एवं दुःखद है ! श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें. भावपूर्ण श्रद्धांजलि. ॐ शांति