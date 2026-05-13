Prateek Yadav Death Live: प्रतीक यादव का निधन, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव, दिल्ली से लखनऊ आईं अपर्णा
Prateek Yadav Death Live: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया है. महज 38 साल की उम्र में उनके निधन से लोग स्तब्ध हैं.
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Prateek Yadav Death Live: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे. उन्होंने बुधवार (13 मई) को लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर से सियासी गलियारे में शोक की लहर है.
प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इसके बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी. प्रतीक अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और दो बेटियों को छोड़ गए हैं.
प्रतीक यादव को 'फिटनेस फ्रीक' कहा जाता था. उन्हें सेहत और स्वास्थ्य में खासा रुचि थी और लखनऊ में उनका एक जिम भी चलता है जिसका नाम 'फिटनेस प्लैनेट' है. बड़े सियासी परिवार से आने के बावजूद प्रतीक की रुचि राजनीति में नहीं रही, बल्कि वे बिजनेसमैन बने. प्रतीक यादव रियल एस्टेट से भी जुड़े थे. प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे.
Prateek Yadav Death Live: लखनऊ पहुंचीं अपर्णा यादव
पति प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही अपर्णा यादव दिल्ली से लखनऊ रवाना हो गई थीं. वह लखनऊ पहुंच चुकी हैं.
Prateek Yadav Death Live: अपर्णा यादव के आवास पहुंची बबीता चौहान
अपर्णा के आवास पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान पहुंची हैं. बबीता चौहान ने प्रतीक यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया और वह परिवार से मिलने आई हां. अपर्णा यादव के घर में बच्चों और अपनी मां के साथ पति प्रतीक भी रहते थे.
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Source: IOCL