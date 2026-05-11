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PM मोदी के सोना न खरीदने की अपील क विरोध, लखनऊ सराफा बाजार बंद; व्यापारियों ने जताई नाराजगी
Lucknow News In Hindi: लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को एक साल तक सोना ना खरीदने की गई अपील की वजह से एक दिवसीय व्यापार बंद का आंदोलन किया है.
‘एक साल तक सोना न खरीदें’ के विरोध में लखनऊ सराफा बाजार बंद
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Published at : 11 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :UP NEWS PM Modi LUCKNOW NEWS
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