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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी के सोना न खरीदने की अपील क विरोध, लखनऊ सराफा बाजार बंद; व्यापारियों ने जताई नाराजगी

PM मोदी के सोना न खरीदने की अपील क विरोध, लखनऊ सराफा बाजार बंद; व्यापारियों ने जताई नाराजगी

Lucknow News In Hindi: लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को एक साल तक सोना ना खरीदने की गई अपील की वजह से एक दिवसीय व्यापार बंद का आंदोलन किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 11 May 2026 04:08 PM (IST)
Lucknow News In Hindi: लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को एक साल तक सोना ना खरीदने की गई अपील की वजह से एक दिवसीय व्यापार बंद का आंदोलन किया है.

‘एक साल तक सोना न खरीदें’ के विरोध में लखनऊ सराफा बाजार बंद

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों को एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. जिसके बाद से विरोध में लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने एक दिवसीय व्यापार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों को एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. जिसके बाद से विरोध में लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने एक दिवसीय व्यापार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है.
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एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहना है कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यह अपील करना की एक साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, वे व्यपारियों के लिए बेहद निराश करने वाली बात है. उन्होंने देश भर के सराफा व्यापारियों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने का निवेदन किया है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहना है कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यह अपील करना की एक साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, वे व्यपारियों के लिए बेहद निराश करने वाली बात है. उन्होंने देश भर के सराफा व्यापारियों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने का निवेदन किया है.
Published at : 11 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS PM Modi LUCKNOW NEWS

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