PM मोदी के सोना न खरीदने की अपील क विरोध, लखनऊ सराफा बाजार बंद; व्यापारियों ने जताई नाराजगी

एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहना है कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यह अपील करना की एक साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, वे व्यपारियों के लिए बेहद निराश करने वाली बात है. उन्होंने देश भर के सराफा व्यापारियों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने का निवेदन किया है.