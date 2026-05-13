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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की फिर तबीयत खराब, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, राहुल-प्रियंका भी मौजूद

सोनिया गांधी की फिर तबीयत खराब, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, राहुल-प्रियंका भी मौजूद

Sonia Gandhi Admit in Hospital: सोनिया गांधी आंख की समस्या को लेकर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई हैं. ये भी सामने आया है कि वह थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 May 2026 11:34 AM (IST)
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कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी की तबीयत फिर खराब हो गई है. उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी आंख की समस्या को लेकर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई हैं. ये भी सामने आया है कि वह थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ ही मौजूद हैं और उन्हें साथ लेकर ही घर वापस लौटेंगे. 

ये भी पढ़ें- सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल के लिए हुईं रवाना

सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती है. उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं,फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं और सांस से जुड़ी दिक्कत रहती हैं. उनका सर गंगा राम अस्पताल, शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चलता है. 

ये भी पढ़ें- सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुईं सोनिया गांधी, 6 दिनों बाद मिली छुट्टी, अब घर पर ही चलेगा इलाज

सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक हैं और उन्होंने दशकों तक पार्टी के नेतृत्व को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है. वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मां हैं. ऐसे समय में जब केरल में पार्टी को बहुमत मिला है और वहां मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाना है, ऐसे में उनकी तबीयत खराब होने से इसमें देरी हो सकती है. 

सोनिया गांधी ने कब की राजनीति में एंट्री?

राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी कई वर्षों तक राजनीति से दूर रहीं, लेकिन पार्टी नेताओं के बार-बार अनुरोध पर उन्होंने 1997 में सक्रिय सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया. 

1998 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला और लगातार 22 वर्षों तक पार्टी का नेतृत्व किया, जिससे वे पार्टी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली महिला बन गईं. बाद में वे 2019 में फिर से इस पद पर लौटीं और तीन और वर्षों तक इस भूमिका में बनी रहीं.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 13 May 2026 11:11 AM (IST)
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