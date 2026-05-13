अपर्णा यादव कहां हैं? पति प्रतीक यादव के निधन के बीच उठ रहे ये सवाल, सामने आई ये जानकारी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया. उनके निधन के बाद यादव परिवार में शोक की लहर है. इस बीच प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव को लेकर यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि वह कहां हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपर्णा सोमवार को सोमनाथ थीं, इसके बाद वह दिल्ली आईं और वहां से लखनऊ के लिए रवाना हुईं हैं. वह जल्द ही लखनऊ पहुंच जाएंगी.

महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान लखनऊ स्थित अपर्णा के आवास पर पहुंचीं. इस के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि अपर्णा घर में मौजूद नहीं थीं.

Prateek Yadav Death: भाई प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे सपा चीफ

प्रतीक के निधन पर क्या बोले अखिलेश

उधर, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार सुबह अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन को 'अत्यंत दुखद' बताया और कहा कि मामले की जांच को लेकर परिवार जैसा कहेगा, उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा. यादव सुबह लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) गये, जहां प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. वह करीब 45 मिनट तक केजीएमयू में रहे.

सपा प्रमुख ने इससे पहले 'एक्स' पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा, ''श्री प्रतीक यादव का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि!'' प्रतीक को कुछ समय पहले तबीयत खराब होने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अखिलेश यादव ने करीब 10 दिन पहले उनसे मुलाकात की थी.

प्रतीक सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. फिटनेस के प्रति गंभीर रहने वाले प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहते थे. हालांकि प्रतीक की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल हो गई थीं और वर्तमान में वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.