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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीChand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स

Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स

Chand Mera Dil OTT Release: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी भी सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 May 2026 10:49 AM (IST)
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अनन्या पांडे और लक्ष्य अपनी अपकमिंग रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज के लिए तैयार हैं. ये फिल्म  22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. विवेक सोनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने म्यूजिक और नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी की वजह से फैंस के बीच पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है. वहीं अब इसके ट्रेलर के रिलीज होने के साथ ही फिल्म की ओटीटी रिलीज से जुड़ी नई डिटेल्स भी आ गई हैं. जानते हैं थिएट्रिकल रन के बाद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां आएगी?

‘चांद मेरा दिल’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
सिनेमाघरों में अपनी रिलीज़ पूरी करने के बाद, ‘चांद मेरा दिल’ जियोहॉटस्टार पर प्रीमियर होगी. फिल्म मेकर्स द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल पोस्टर में इसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंफर्म हो गया है. हालांकि ओटीटी पर रिलीज़ की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन फिल्में आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लगभग 45 से 60 दिनों बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आती हैं. ऐसे में ये फिल्म जून के लास्ट में या जुलाई की शुरुआत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर सकती है. बता दें कि धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा में अनन्या पांडे और लक्ष्य ने पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर की है.

 

 
 
 
 
 
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चांद मेरा दिल’ के म्यूजिक ने जीता लोगों का दिल
फिल्म की रिलीज से पहले, मेकर्स ने चांद मेरा दिल के म्यूजिक एल्बम से कई गाने जारी किए हैं, जिनमें टाइटल ट्रैक ‘चांद मेरा दिल’, ‘ऐतबार’ और ‘खसियत’ शामिल हैं. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में, सिंगर फहीम अब्दुल्ला ने हाल ही में बताया कि उन्हें टाइटल सॉन्ग इतना पसंद क्यों आया. उनके अनुसार, फिल्म की इमोशनल सादगी और मासूमियत ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है. सिंगर ने आधिकारिक बयान में कहा, “फिल्म की कोमल मासूमियत ने मुझे मोह लिया.”

अनन्या पांडे और लक्ष्य वर्क फ्रंट
प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे को आखिरी बार कार्तिक आर्यन के साथ ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ में देखा गया था. समीर विद्वान द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक ड्रामा को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला था.  ‘चांद मेरा दिल’ के बाद अनन्या अपनी पॉपुलर स्ट्रीमिंग सीरीज़ ‘कॉल मी बे 2’ के सीक्वल के साथ कमबैक करेंगी. वहीं, लक्ष्य ने राघव जुयाल के साथ फिल्म ‘किल’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हाल ही में उन्हें आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में देखा गया था.

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Published at : 13 May 2026 10:49 AM (IST)
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Ananya Panday Lakshya Chand Mera Dil
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