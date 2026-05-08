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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIN Pics: वाराणसी में अनोखे अंदाज में मनाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ, सामने आई बेहद आकर्षक तस्वीरें

IN Pics: वाराणसी में अनोखे अंदाज में मनाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ, सामने आई बेहद आकर्षक तस्वीरें

Varanasi News: देशभर में 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर पहली वर्षगांठ मनाई गई और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया. वाराणसी में इस भी इस अवसर पर विशेष आरती का आयोजन किया गया.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 08 May 2026 08:34 AM (IST)
Varanasi News: देशभर में 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर पहली वर्षगांठ मनाई गई और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया. वाराणसी में इस भी इस अवसर पर विशेष आरती का आयोजन किया गया.

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर वाराणसी में गंगा आरती

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वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सेना को शौर्य को याद किया.
वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सेना को शौर्य को याद किया.
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद सात मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया था.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद सात मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया था.
Published at : 08 May 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Varanasi News Varanasi Ganga Aarti UP NEWS OPERATION SINDOOR

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