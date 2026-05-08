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IN Pics: वाराणसी में अनोखे अंदाज में मनाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ, सामने आई बेहद आकर्षक तस्वीरें
Varanasi News: देशभर में 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर पहली वर्षगांठ मनाई गई और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया. वाराणसी में इस भी इस अवसर पर विशेष आरती का आयोजन किया गया.
ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर वाराणसी में गंगा आरती
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Published at : 08 May 2026 08:34 AM (IST)
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वाराणसी में अनोखे अंदाज में मनाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ, सामने आई बेहद आकर्षक तस्वीरें
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