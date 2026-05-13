प्रतीक यादव को दिया जहर! सिविल अस्पताल के डायरेक्टर ने बयान पर लिया यूटर्न, कहा- कुछ भी कहना...

समाजवादी पार्टी (सपा) संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया. वह लगभग 38 वर्ष के थे. इस बीच सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जी.सी. गुप्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि प्रतीक को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था. गुप्ता ने कहा, 'हमने जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया और मृत्यु की पुष्टि होने के बाद हमने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया.'

गुप्ता ने एक चैनल से बातचीत में प्रतीक को 'जहर' दिये जाने की आशंका वाले अपने बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'मौत के सही कारण की पुष्टि केवल पोस्टमार्टम से ही हो पाएगी. लिहाजा पोस्टमार्टम होने से पहले किसी भी तरह की आशंका होने के बावजूद कुछ भी कहना सही नहीं होगा.'

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गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब साढ़े पांच बजे प्रतीक के घर से उनका एक वाहन चालक मदद मांगने के लिए अस्पताल आया था जिसके बाद एक चिकित्सा अधिकारी को उनके घर भेजा गया था और प्रतीक को तुरंत अस्पताल लाया गया. यह पूछे जाने पर कि क्या यह रिपोर्ट सही है कि प्रतीक रसोई में बेहोश मिले थे, गुप्ता ने कहा, 'कई तरह की बातें कही जा रही हैं लेकिन मैं पक्के तौर से कुछ नहीं कह सकता.'

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30 अप्रैल को भी अस्पताल गए थे प्रतीक

प्रतीक यादव को 30 अप्रैल को गंभीर हालत में लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान तीन दिन बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था. इसके बाद वह डॉक्टरों को बिना जानकारी दिए अस्पताल से घर लौट आए थे. सूत्रों के अनुसार प्रतीक यादव फेफड़ों की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित थे. इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों की नलिकाओं में फंस जाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार प्रभावित हो जाता है और स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है.