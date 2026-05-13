प्रतीक यादव की मौत पर बढ़ा सस्पेंस! जिम पार्टनर के बयान ने बढ़ाई हलचल

उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. अब उनके जिम पार्टनर ने बड़ा दावा किया है. उनके मुताबिक 12 मई की रात 11 बजे भी प्रतीक को अस्पताल लाया गया था.

प्रतीक यादव के जिम पार्टनर स्वप्नेश पांडे ने कहा उनका स्वभाव बहुत अच्छा था. यह एक बहुत ही दुखद घटना है; ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. उन्हें कल देर रात, लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच सिविल अस्पताल लाया गया था. उसके बाद वे घर लौट गए, लेकिन फिर उनकी हालत काफी ज़्यादा गंभीर हो गई.

हालांकि स्वप्नेश के बयान की पुष्टि न तो अभी तक अस्पताल ने की है और न ही पुलिस ने.

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इन सबके बीच ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. मामले की जांच कराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परिवार जो भी निर्णय लेगा, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है.

पारिवारिक सूत्रों ने प्रतीक पर क्या बताया?

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक तबीयत बिगड़ने के बाद प्रतीक यादव को बुधवार सुबह सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. सूत्रों के अनुसार घटना के समय अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश से बाहर थीं, लेकिन सूचना मिलते ही वह लखनऊ के लिए रवाना हो गईं.

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इन सबके बीच यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त की. सोशल मीडिया साइट एक्स पर पंकज ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!