वाराणसी नशा मुक्ति केंद्र में छात्र की बेरहमी से हत्या! शरीर पर मिले गंभीर चोटों के निशान

यूपी के वाराणसी के सारनाथ में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला गया है. इस घटना ने मानो पूरे जनपद को हैरान करके रख दिया हो. इस घटना के बाद मृतक आदित्य का परिवार पूरी तरह बेसुध है . आदित्य की पहचान एक होनहार छात्र के तौर पर की जा रही है, लेकिन बीते कुछ महीनों से उसने नशे की लत पकड़ ली थी .जिसके बाद उसे वाराणसी के इस नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था.

शरीर पर पाए गए गंभीर चोट के निशान

आदित्य गोस्वामी को दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में वाराणसी के सारनाथ स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद 2 जनवरी को परिजनों को सूचित किया जाता है कि आदित्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है . जब परिजन वाराणसी के सारनाथ स्थित एक अस्पताल पहुंचते तो वहां आदित्य के शरीर पर गंभीर चोट देखकर वह हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद आदित्य गोस्वामी को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद उनकी मां प्रतिभा की तरफ से पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जाती है कि बेटे की मौत तबीयत खराब होने से नहीं हुई बल्कि उसे मारा गया है.

पुलिस ने मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार

मृतक के शरीर पर चोट के अनेको निशान देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी, जिसके बाद परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी. एसीपी विदुष सक्सेना ने ABP Live से बातचीत में बताया कि बुरी तरह पीटे जाने की वजह से आदित्य की मौत हुई है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया इन तीनों मुजरिमों ने पूर्व में भी लोगों के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया है. इसके अलावा वाराणसी पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि सारनाथ स्थित इस नशा मुक्ति केंद्र का पंजीकरण और प्रमाणिकता संदिग्ध है , उसकी भी जांच की जाएगी.

आदित्य ताइक्वांडो का भी था खिलाड़ी

आदित्य गोस्वामी वाराणसी का रहने वाला था और उसे अपने माता-पिता, छोटे भाई से बेहद लगाव था. साथ ही आदित्य अपने दोस्तों का भी अत्यंत प्रिय था . वहीं मृतक आदित्य BHU में अध्ययन करने के साथ-साथ ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी रह चुका था. बीते कुछ महीनों से नशे की लत की वजह से परिवार ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजना का सोचा. लेकिन इस घटना ने उसके परिवार के साथ-साथ उसके दोस्तों को भी झकझोर कर रख दिया है. पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजनों और दोस्तों को यह यकीन नहीं हो रहा था की वे अब उनके बीच नहीं है.